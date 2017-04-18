Дмитриев на ярмарке TransRussia: восстановление транзита крайне необходимо для Ида-Вирумаа

По словам депутата парламента и председателя группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрия Дмитриева, главная цель поездки в Москву на логистическую ярмарку ТрансРоссия – помочь эстонским предпринимателям наладить контакты с зарубежными и российскими коллегами, чтобы улучшить инвестиционный фон в Эстонии и в частности на северо-востоке страны.

Депутаты Рийгикогу, члены экономической комиссии сегодня находятся в Москве, где принимают участие в ярмарке TransRussia. Как отметил председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа, на северо-востоке страны действует довольно много предприятий с российским капиталом. Разумеется, их оборот и возможность инвестировать напрямую зависят от эстонско-российских отношений. «Россияне на протяжении многих лет активно инвестировали в регион Ида-Вирумаа, способствуя его развитию. Но после охлаждения отношений их инвестиции как в промышленные парки, так и в другие предприятия практически сошли на нет. Часть инвестиционных бизнес-проектов в регионе была заморожена. Поэтому наша главная задача на выставке в Москве - вернуть интерес инвесторов», - объяснил Дмитриев цель поездки на логистическую ярмарку.

По словам Дмитриева, несмотря на то, что визит не является официальным, тот факт, что в составе эстонской делегации помимо представителей большинства парламентских партий будет присутствовать и вице-канцлер Министерства экономики по вопросам транспорта, является четким сигналом к тому, что Эстония заинтересована в экономических отношениях с восточным соседом. «Последний раз представитель Минэкономики посещал Москву в 2006 году. Поэтому нынешний визит вице-канцлера можно считать показательным. Если мы поспособствуем тому, что нашим бизнесменам удастся заключить хотя бы несколько договоров о сотрудничестве, то это уже придаст уверенности в завтрашнем дне представителям транзитного сектора, промышленникам и другим», - отметил Дмитриев.

Дмитрий Дмитриев добавил также, что любое общение на личном уровне всегда способствует достижению результатов. «Именно поэтому со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы эстонские бизнесмены смогли найти новые контакты и закрепить старые», - отметил политик.