Дмитриев: Ида-Вирумаа нужен мощный импульс для развития

По инициативе фракции Центристской партии сегодня в Рийгикогу обсуждались перспективы развития Ида-Вирумаа как вопрос государственной важности, сообщает пресс-служба ЦП.

По словам председателя парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрия Дмитриева, сегодняшние дебаты хоть и запоздали на десяток лет, крайне важно, чтобы государство перешло от слов к делу.

Дмитриев добавил также, что сегодняшнее правительство, возглавляемое центристами, уже дало четкий сигнал жителям Ида-Вирумаа, что регион будет взят под особый контроль. ”Перевод рабочих мест из Таллина на северо-восток, строительство колледжа Академии внутренней обороны и бассейна, предложение министра госуправления Яака Ааба о выплате стипендии в размере 300 евро тем молодым специалистам, кто будет работать в регионе — это те необходимые шаги со стороны правительства, которые призваны вернуть веру и надежду жителей Ида-Вирумаа в то, что государство занимается их проблемами.” — сказал Дмитриев.

Депутат парламента отметил также, что успех развития региона зависит от того, смогут ли государственные мужи развеять миф о том, что северо-восток страны — это ”нелюбимый ребенок” государства. ”Северо-восток — это не задворки Эстонии. Регион является воротами в Европу и не будем забывать об этом, ведь в наших силах решить, будут ли они открытыми или закрытыми.” — сказал политик. ”Не секрет, что Ида-Вирумаа сильно проигрывает другим регионам по социально-экономическим показателям. По прогнозу Департамента статистики, если не предпринять мер, к 2040 году население северо-востока сократиться еще на 27%. Только лишь рабочими местами ситуацию не изменить, необходимо предложить, как местному населению, так и тем, кто лишь задумывается о переезде в регион достойные жилищные условия, широкий спектр возможностей для развития, учебы и времяпровождения.” — сказал Дмитриев.

Политик добавил также, что города Ида-Вирумаа не зря представляются серыми и невзрачными, ведь большая часть зданий, в том числе и жилых не ремонтировалось с момента строительства. ”В них никто не хочет инвестировать, потому что вложенные средства моментально обесцениваются из-за низких цен на рынке недвижимости. Это одна из причин, почему в Ида-Вирумаа в период с 2010-2014 годы по программе Kredex было отреставрировано всего 6 зданий, а в этом году в рамках программы и вовсе поступила лишь одна заявка.” — отметил Дмитриев, добавив, что частично проблему может решить программа министерства экономики по строительству съемного жилья.