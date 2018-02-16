Дмитриев: аномалия на рынке недвижимости в Ида-Вирумаа тормозит местное предпринимательство

По словам депутата Рийгикогу и председателя группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрия Дмитриева (Центристская партия), региональное развитие сегодня тормозит то обстоятельство, что в так называемых ”сложных” регионах предпринимателям более проблематично получить финансовую поддержку, чем в крупных центрах притяжения, таких как Таллинн и Тарту.

Дмитриев отметил, что для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию необходимо в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами. найти подходящее решение, сообщается в пресс-релизе.

По его словам, предприниматели, желающие развивать или активно налаживать производство в Ида-Вирумаа, сегодня сталкиваются с непреодолимыми трудностями, которые по сути создаются в регионах искусственно.

”Если мы говорим о Таллинне или Тарту, то банки с удовольствием финансируют промышленные проекты, рассчитанные на эти города. Но если речь заходит об Ида-Вирумаа, то сразу же возникает множество препятствий”, — объяснил председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрий Дмитриев.

По оценке Дмитриева, главная проблема банков заключается в вопросе рыночной стоимости недвижимости по сравнению с затратами на строительство: ”На северо-востоке эта разница может составлять до 50% и очевидно, что банки предъявляют более высокие требования к предпринимателям, такие как короткие выплаты, требования к финансированию и марже, а также высокие процентные ставки”.

Дмитриев добавил также, что многие предприниматели заинтересованы и хотят вкладывать в развитие северо-востока, но вышеупомянутые требования сводят все их усилия на нет и отбивают любое желание.Благодаря обращению предпринимателей о проблеме стало известно и теперь осталось найти решения, которые бы устроили все стороны.

Если говорить о конкретных шагах, то на этой неделе была проведена очередная встреча, в результате которой были обозначены возможные варианты, способствующие изменению ситуации в регионах: "Один из вариантов решения проблемы состоял в том, чтобы улучшить сотрудничество с Банковской ассоциацией, для более плодотворного использования возможностей, предлагаемых Kredex/MES”.

”Сегодня государство взяло на себя обязательство помогать более слабым регионам, таким как Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии, с целью развивать предпринимательство и создавать рабочие места. К сожалению, это будет невозможно сделать до тех пор, пока мы не сможем устранить все препятствия для бизнесменов. Мы должны серьезно отнестись к действиям, которые могут быть предприняты для поддержки развития деловых и экспортных отраслей в Ида-Вирумаа, а также в других регионах Эстонии”, — заключил Дмитрий.