Для улучшения работы общественного транспорта на уездных линиях Ида-Вирумаа выбран новый руководитель

Месяц назад Департамент шоссейных дорог на общем собрании Ида-Вируского центра общественного транспорта (ЦОТ) вышел, сославшись на обнаруженные в работе центра недостатки, с предложением сменить состав ЦОТ и провести конкурс для поиска нового руководителя и работников.

Шесть уездных самоуправлений как учредители центра ответили со своей стороны предложением принять на должность еще двух членов правления, один из которых был бы представителем Департамента шоссейных дорог.

В ходе переговоров пришли к компромиссу, утвержденному 3 декабря общим собранием: в связи с необходимостью выбрать еще одного члена правления изменили устав ЦОТ, после чего выбрали членом правления представленного самоуправлениями единственного кандидата Хейки Лутса. Он же стал председателем правления с зарплатой 2000 евро. Прежний председатель правления Моника Хельмеранд останется членом правления, и в связи с сокращением рабочей нагрузки ее зарплата уменьшится до 1700 евро.