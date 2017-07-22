Для ”третьей силы” в йыхвиской власти маятник качнулся в другую сторону

За три месяца до очередных выборов органов местного самоуправления первые лица в Йыхви сменились: вотум недоверия, выдвинутый оппозицией волостного собрания председателю местного законодательного органа и волостному старейшине, закончился снятием этих фигур со своих постов и выборами новых.

В результате Теэт Энок из кресла председателя волостного собрания вернулся в ряды рядовых депутатов, а занимавший кабинет старейшины Эдуард Эаст перестал был главой исполнительной власти ида-вируской ”столицы”.

В 2013-2016 году волостью Йыхви правила коалиция, в состав которой входили и трое депутатов, избранных по социал-демократическому списку, но позже переименовавших свою фракцию в ”Крепкая”. В 2016 году, в том числе из-за ухода этих троих из прежней коалиции, тогдашнее большинство стало меньшинством и оппозицией, а лидер ”Крепких” Энок возглавил волостной ”парламент”.

Старейшиной тогда же стал Эаст. И вот год спустя образовалась если не новая коалиция, то, во всяком случае, временное согласие — между депутатами из блока, который на выборах 2013 года возглавлял бизнесмен Николай Осипенко, а также фракциями реформистов и центристов. В результате вотумы недоверия Эноку и Эасту в минувшее воскресенье и смогли набрать требуемое количество голосов.

Претензии критиков к Теэту Эноку касались действий последнего в ходе административной реформы, его идей срочно реформировать волостные социальные учреждения и его довлеющей позиции над волостным управлением. Старейшине Эдуарду Эасту ставились в упрёк майское увольнение директора эстонской основной школы и то, что возглавляемая им управа не родила ни одного совершенно нового начинания для дальнейшего развития Йыхви.

Новыми руководителями ветвей йыхвиской власти стали: Нина Негласон — председателем собрания (она исполняла эти обязанности в 2007-2009 и 2013-2016 годах) и Алексей Наумкин — старейшиной. Кандидатуру последнего официально выдвинули шестеро гласных волостной думы из фракций ”Йыхви — наш дом” и ”Во благо Йыхви”.

Мысли о следующих выборах

Эдуард Эаст сказал ”Инфопрессу”, что по-прежнему абсолютно не согласен с упрёками в его адрес, своё увольнение за три месяца до новых выборов он расценивает как чисто политический шаг. Учитывая, что за два года в биографии Эаста это уже второе недоверие (в 2015 году он таким же образом лишился кресла мэра Нарвы), и даже понимая, что в политике недоверие можно вообще ничем не обосновывать, всё же не ставит ли это крест на его политической карьере в глазах обывателя?

- Я так совершенно не считаю и сказал бы даже, что в политике, чем лучше ты работаешь, тем бóльшим конкурентом становишься для других политиков, — возразил Эаст.

На вопрос — будет ли он участвовать в муниципальных выборах-2017 в Йыхви, как сообщалось ранее, — экс-старейшина сразу после сессии ответил, что, на данный момент, такие планы у него есть.

Сохранение в силе совместных предвыборных планов с Эастом подтвердил газете в тот же день и Теэт Энок:

- Эдуард — взвешенный и юридически компетентный человек, я — предприниматель, может быть, я бываю немножко резок в своих движениях, но мы чувствуем себя сильным тандемом, это мы доказали, нам нечего стыдиться своих шагов и мы идём дальше.

По утверждению Энока, в договорённостях, приведших к нынешней смене власти, он не участвовал, и они не стыкуются с его жизненной позицией, поскольку он хочет, чтобы решения принимались ”за круглым столом”, а не ”в бане и на даче”. Обвинения в свой адрес в авторитарном стиле по отношению к управе Энок называет спекуляциями, указывая, что последний год йыхвиская власть была в фокусе внимания правоохранительных структур и если бы имелись нарушения, органы бы вмешались.

Хотя новый старейшина Алексей Наумкин — социал-демократ и по итогам выборов 2013 года является даже потенциальным замещающим депутатом для троих членов фракции ”Крепкая”, Энок дал понять, что Наумкин сегодня уже не их человек, а бывший союзник, по-видимому, ставший кандидатом от списка ”Йыхви — наш дом”.

- Это его право, — заключил экс-председатель.

Новый председатель собрания Нина Негласон, в свою очередь, сказала ”ИП”, что Энок за год председательства вёл дела не к открытости, а к закрытости работы представительного органа, например, ограничив доступ на заседания правления собрания и желая, чтобы в протоколах депутатских комиссий отражался не процесс обсуждения, а лишь вопросы, по которым приняты решения. Также с оппозицией периода 2016-2017 годов не встречался для обсуждения текущей работы и проектов на будущее и Эаст.

При коалиции 2013-2016 годов дела велись всё-таки иначе, слушали и оппонентов, утверждает Негласон. Сейчас, на оставшиеся до выборов месяцы, она обещает вернуть этот старый стиль, в котором не будет диктата собрания над управой. Перетряхивать руководство постоянными комиссиями собрания, в которых реформисты и центристы после 2016 года лишились председательства, Негласон считает неразумным — кроме, может, комиссии по образованию, руководитель которой пока вообще приостановила депутатские полномочия. Смена власти, по словам Негласон, не будет иметь никаких катастрофических последствий и для реализуемых сейчас в Йыхви крупных проектов.

О чём же договорились перед выражением недоверия центристы, реформисты, с одной стороны, и ”Йыхви — наш дом”, с другой?

Никаких соглашений о больших шагах (что-то продать и т.п.) нет, заверила председатель. Стороны, последние годы бывшие в Йыхви политическими оппонентами, сошлись на общей неудовлетворённости работой прежней власти:

- Жизнь штука переменчивая. Если несколько лет назад я думала, что этого никогда не может быть, что мы настолько разные, то оказалось, что может появиться некая третья сила, которая может быть даже опасна для развития Йыхви. Что будет дальше, время покажет, никто не знает, как пройдут выборы.

Ставший новым старейшиной 39-летний юрист Алексей Наумкин (на фото) в кратком комментарии газете отметил, что согласился на эту должность за три месяца до выборов потому, что и сам планирует на них баллотироваться и хочет получить дополнительный опыт. Наумкин уже был депутатом в Йыхви в 2009-2013 годах, а в 2011-м баллотировался и в парламент. Про состав будущей управы он пока говорить не стал, но подчеркнул, что во взаимоотношениях законодательной и исполнительной ветвей будет исходить из буквы закона, в частности волостного устава. Наумкин также пообещал ”ещё подумать” над ставшим спорным увольнением директора школы.