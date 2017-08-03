Для ресторана в самом красивом месте Нарвы наконец нашли арендатора

3 августа были утверждены итоги конкурса, определившего арендатора ресторана в построенном в прошлом году здании на единственном официальном нарвском пляже, на Липовой ямке, напротив двух крепостей. Им стала фирма Ronyx Log OÜ, известная нарвитянам и гостям города своим рестораном Old Trafford, работающим на Петровской площади.

Всего в конкурсе участвовало три претендента, и именно Ronyx Log OÜ взяло на себя готовность платить за ресторанные площади (314 квадратных метров на втором этаже пляжного здания по адресу Линнусе, 2) самую высокую арендную плату — 2001 евро (без НСО) в месяц, при том, что стартовой суммой, по условиям торгов, была 1650 евро.

До момента открытия ресторана (но не позднее 1 декабря) наниматель, по условиям торгов, будет освобожден от наемной платы, до 31 января 2018 года будет платить 15 процентов от арендной платы, следующие три месяца — 30 процентов, с 1 мая по 30 июня — 75 процентов, а затем — в полном размере.

В условиях оговаривалось, что предприниматель должен будет самостоятельно оборудовать ресторан (кухню в том числе) всем необходимым, что Ronyx Log намеревается сделать, используя оборудование, оставшееся от столичного ресторана Don Torio. Он работал в квартале Ротерманни, но был закрыт в 2012 году.

Член правления Ronyx Log Александр Кириллов сказал Delfi, что ресторан высокого уровня Don Torrio не выдержал конкуренции с соседними бюджетными заведениями общепита. ”В столице очень жесткая конкуренция — ресторанов слишком много. В Нарве у нас все складывается более удачно, — говорит предприниматель. — Основываясь на опыте нашего ресторана Old Trafford мы уверенно смотрим в будущее ресторана в пляжном здании, который надеемся открыть до новогодних праздников. Точно пока, конечно, нельзя сказать, когда именно он начнет работать — очень многое предстоит сделать”.

На вопросы, каким будет направление кухни ресторана на пляже и как назовут новое заведение, Кириллов пока ответы дать не готов. ”Название уже есть, но до какого-то момента мы будем держать его в секрете, а каким будет меню, еще предстоит решить совместно с поварами. Пока могу сказать только то, что мы будем работать с одним из самых известных эстонских кондитеров, и наши десерты, торты на заказ наверняка будут очень востребованы”.

Отметим, что торги, итоги которых утвердили 3 июля, были уже четвертой попыткой найти арендатора для ресторана пляжного здания — три предыдущих положительного результата не дали.

Софья Хомякова, член правления городского целевого учреждения Narva Linna Arendus, на балансе которого находится открытое в прошлом году пляжное здание, уверена, что размер арендной платы, которую предложила фирма Ronyx Log, позволит ей успешно развивать ресторан, и в клиентах отбоя не будет.

”Narva Linna Arendus самостоятельно сдавало площади ресторана под разные мероприятия, праздники, и мы убедились, что интерес к этому месту очень высок. К расположенному в пару минутах ходьбы памятнику Шведский лев ежедневно приезжает несколько туристических автобусов, а фотографироваться туристы идут на крышу ресторана, то есть имеется прекрасная возможность привлечь этих клиентов. Тут все будет зависеть от активности предпринимателя, но я не сомневаюсь, что все получится”, — сказала Хомякова.