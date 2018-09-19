19.09.2018, 13:18

Для облегчения пересечения границы Россия просит список лизинговых фирм Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 12
NARVA - 1 piiripunkt avamine
NARVA - 1 piiripunkt avamineFoto: Sergei Stepanov, NPA

Федеральная таможенная служба России направила в Налогово-таможенный департамент Эстонии письмо с просьбой предоставить список лизинговых и кредитных учреждений и дать оценку их благонадежности. Это должно решить проблему пересечения российско-эстонской границы на лизинговых автомобилях. Эстонская таможня срочно составляет ответ коллегам из России, но скорого разрешения проблемы гарантировать не может, пишет rus.ee.ee.

"Вчера утром мы получили официальное письмо от представителя Федеральной таможенной службы России, в котором нас просят оказать помощь в предоставлени данных о лизинговых компаниях, банках. С помощью этих данных будут пытаться как-то упростить порядок пересечения границы автомобилями, которые находятся в собственности лизинговых фирм", — сообщил корреспонденту ERR замглавы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти.

По его словам, эстонская таможня срочно готовит ответ, чтобы не затягивать дело.

Аналогичное письмо получила на днях и Таможенная служба Финляндии, после чего начала собирать заявления от финансовых учреждений страны, желающих освобождения от денежного обеспечения по уплате таможенных платежей за транспортные средства.

Что касается сроков решения проблемы, по словам Кутти, от эстонской стороны, они не зависят.

Напомним, что с 4 сентября в России действует новый закон, согласно которому на территории страны может находиться только одно иностранное транспортное средство, принадлежащее конкретному лицу или предприятию.

После вступления закона в силу, многие автомобили с эстонскими номерами были развернуты на российской границе, так как в техпаспорте в качестве владельца был указан банк или лизинговая компания.

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Для облегчения пересечения границы Россия просит список лизинговых фирм Эстонии

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Федеральная таможенная служба России направила в Налогово-таможенный департамент Эстонии письмо с просьбой предоставить список лизинговых и кредитных учреждений и дать оценку их благонадежности. Это должно решить проблему пересечения российско-эстонской границы на лизинговых автомобилях. Эстонская таможня срочно составляет ответ коллегам из России, но скорого разрешения проблемы гарантировать не может, пишет rus.ee.ee.
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