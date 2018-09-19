Для облегчения пересечения границы Россия просит список лизинговых фирм Эстонии

"Вчера утром мы получили официальное письмо от представителя Федеральной таможенной службы России, в котором нас просят оказать помощь в предоставлени данных о лизинговых компаниях, банках. С помощью этих данных будут пытаться как-то упростить порядок пересечения границы автомобилями, которые находятся в собственности лизинговых фирм", — сообщил корреспонденту ERR замглавы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти.

По его словам, эстонская таможня срочно готовит ответ, чтобы не затягивать дело.

Аналогичное письмо получила на днях и Таможенная служба Финляндии, после чего начала собирать заявления от финансовых учреждений страны, желающих освобождения от денежного обеспечения по уплате таможенных платежей за транспортные средства.

Что касается сроков решения проблемы, по словам Кутти, от эстонской стороны, они не зависят.

Напомним, что с 4 сентября в России действует новый закон, согласно которому на территории страны может находиться только одно иностранное транспортное средство, принадлежащее конкретному лицу или предприятию.