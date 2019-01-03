"Для Ида-Вирумаа настал переломный момент". Кто занимает первые номера в списке ”Ээсти 200” по региону

Ахти Пуур родился и закончил среднюю школу в Кохтла-Ярве, окончил экономический факультет Тартуского университета, около двадцати лет проработал на крупнейших предприятиях Ида-Вирумаа в сфере сланцевой энергетики. Будучи в составе различных профессиональных организаций, Пуур активно участвовал в решении проблем и развитии отрасли энергетики и предпринимательства в регионе. Начиная с 1999 года, Пуур занимал пост председателя правления AS Narva Elektrivõrk (позже VKG Elektrivõrgud OÜ) и OÜ VKG Kaevandused, с 2009 по 2016 год был финансовым директором и заместителем председателя правления Viru Keemia Grupp AS (VKG), с 2016 по 2018 год руководил работой дочернего предприятия концерна Eesti Energia — Enefit Kaevandused, занимающегося добычей сланца. В настоящее время он является членом Ассоциации бизнес-ангелов Эстонии EstBAN и членом совета Центра предпринимательства Ида-Вирумаа, а также почетным консулом Швеции в Нарве. Благодаря многолетнему опыту на крупнейших предприятиях в ключевой для Ида-Вирумаа сфере, Ахти Пуур знает о проблемах региона изнутри, его видение решения проблем исходит прежде всего из специфики региона.

Яна Павленкова — руководитель фонда Prototron, родилась и выросла в Йыхви. Училась в Тартуском университете на факультете естествознания, все ее исследовательские работы были сосредоточены на проблемах окружающей среды Ида-Вирумаа. С 2003 года Павленкова работала в Кохтла-Ярвеском политехникуме и Центре профессионального образования Ида-Вирумаа, где курировала проекты в сфере профобразования. Эти проекты были нацелены на разработку и внедрение формата обучения непосредственно на рабочем месте, исходя из потребностей предприятий. С 2006 по 2013 год она работала советником по развитию и окружающей среде в волостной управе Мяэтагузе. В течение следующих нескольких лет занималась вопросами развития и внешних связей в уездной управе Ида-Вирумаа. Павленкова является учредителем Ида-Вируского центра творческой индустрии и Нарвского инкубатора творческой индустрии OBJEKT. Помимо этого, она занималась реализацией различных молодежных и предпринимательских инициатив. Разносторонняя деятельность, направленность на новые форматы, технологии и приемы — это то, что позволяют Яне Павленковой ставить амбициозные цели и видеть способы их реализации.

Никита Лумийыэ, как и Ахти Пуур — уроженец Кохтла-Ярве, закончил Таллиннский технический университет по специальности ”государственное управление” и магистратуру Тартуского университета. Работает руководителем проектов в Тартуском университете и в Тартуском женском опорном центре-приюте, совместно с Тартуским университетом координирует международные проекты по борьбе с домашним насилием. Одним из осуществленных им в недавнее время проектов стал WHOSEFVA, направленный на выявление жертв домашнего насилия среди пожилых женщин и оказание им профессиональной помощи. В данное время в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны, Департаментом социального страхования и городскими властями Нарвы занимается разработкой и реализацией международного проекта по борьбе с домашним насилием посредством сотрудничества различных учреждений и социальных служб.