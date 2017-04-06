Директору нарвского детсада предъявлено подозрение в подделке документов

В марте Вируская окружная прокуратура предъявила руководителю нарвского детского сада "Красная шапочка" Татьяне Корелиной подозрение по статье 299 Пенитенциарного кодекса — подлог должностным лицом документа или выдача им подложного документа.

На данный момент дело находится в досудебном производстве, сообщила пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова порталу rus.err.ee.

Как писал в январе нынешнего года портал rus.err.ee, в ноябре 2016 года состоялась учебная поездка 11 работников детского сада "Красная шапочка" на "Полярную мызу" в Кукрузе. Не все учителя из составленного заранее списка смогли принять участие в поездке.

Однако получившие впоследствии сертификаты об обучении педагоги, которые не ездили на учебу, заподозрили, что их подписи были подделаны и обратились в прокуратуру.