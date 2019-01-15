15.01.2019, 10:15

Директором Нарвской православной школы стала Татьяна Бабанская. Дети из школы пока не уходят

 (1)
Роман Викулов
Роман Викулов
EST 1
Директором Нарвской православной школы стала Татьяна Бабанская. Дети из школы пока не уходят
Foto: Roman Vikulov, Delfi

В понедельник в Нарвской православной школе, в которой не утихает связанный со сменой руководства конфликт, прошло родительское собрание. На нем присутствующим сообщили, что новым руководителем частного учебного заведения с 22 января будет Татьяна Бабанская, пока являющаяся в Нарвском колледже Тартуского университета главным специалистом по организации учебной работы.

Предполагается, что Татьяна Бабанская не будет совмещать работу на двух местах и покинет колледж.

Решение о назначении Бабанской директором было принято держателем школы, некоммерческим объединением Общество православного образования ”Воскресение”, в правление которого входят давно проживающий в России протоиерей Александр Пидвысоцкий, служащий в Нарве протоиерей Виталий Гаврилов, и епископ Причудской епархии Лазарь (Александр Гуркин).

Как мы сообщали ранее, на фоне конфликта родители 32-х из 135 учеников Нарвской православной гуманитарной школы приняли решение перевести их в другие учебные заведения города. Тем не менее, пока дети остаются в школе.

На пресс-конференции, состоявшейся после родительского собрания, присутствовала избранная в совет школы в качестве представителя родителей Елена Плешкова, сообщившая журналистам, что пока родители решили не спешить забирать детей из школы. ”Прежде всего, мы заботимся об интересах наших детей, которые сильно переживают по поводу происходящего. Мы решили дать шанс школе”, — сказала Плешкова, уточнив, что надеются они на восстановление доверительных отношений коллектива школы, родителей, учеников с руководством, а возвращения прежней администрации все-таки не требуют.

Елена Плешкова надеется, что Татьяна Бабанская решит все проблемы.

Напомним, что конфликт вокруг частной школы, программа и устав которой зарегистрированы в Министерстве образования и науки, разгорелся после смерти ее директора, Андрея Иванена, в сентябре минувшего года.

Несогласные с решениями нового руководства школы говорят о сыплющихся в адрес педагогов обвинениях в некомпетентности, об очернении действовавшей ранее администрации школы и ее работников.

Обвинения в публичных оскорблениях, извращении фактов, угрозах звучат и с другой стороны.

Отметим, что Православная гуманитарная школа дает образование только на русском языке на правах частного образовательного учреждения. Но зачастую родители выбирают ее не из-за этого, не из желания дать детям православное воспитание, а потому, что школа небольшая, что очень удобно и для детей с ограниченными возможностями.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии