Директором Нарвской православной школы стала Татьяна Бабанская. Дети из школы пока не уходят

Предполагается, что Татьяна Бабанская не будет совмещать работу на двух местах и покинет колледж.

Решение о назначении Бабанской директором было принято держателем школы, некоммерческим объединением Общество православного образования ”Воскресение”, в правление которого входят давно проживающий в России протоиерей Александр Пидвысоцкий, служащий в Нарве протоиерей Виталий Гаврилов, и епископ Причудской епархии Лазарь (Александр Гуркин).

Как мы сообщали ранее, на фоне конфликта родители 32-х из 135 учеников Нарвской православной гуманитарной школы приняли решение перевести их в другие учебные заведения города. Тем не менее, пока дети остаются в школе.

На пресс-конференции, состоявшейся после родительского собрания, присутствовала избранная в совет школы в качестве представителя родителей Елена Плешкова, сообщившая журналистам, что пока родители решили не спешить забирать детей из школы. ”Прежде всего, мы заботимся об интересах наших детей, которые сильно переживают по поводу происходящего. Мы решили дать шанс школе”, — сказала Плешкова, уточнив, что надеются они на восстановление доверительных отношений коллектива школы, родителей, учеников с руководством, а возвращения прежней администрации все-таки не требуют.

Елена Плешкова надеется, что Татьяна Бабанская решит все проблемы.