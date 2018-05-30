Директором государственной гимназии Кохтла-Ярве станет Ирина Путконен

Комиссия выбрала из восьми кандидатов директора государственной гимназии Кохтла-Ярве. Им станет Ирина Путконен, которая сейчас работает директором Славянской основной школы города Кохтла-Ярве, сообщает Минобр.

Председатель комиссии и глава отдела школьной сети министерства образования и науки Райво Труммал отметил, что преимуществом Ирины Путконен является многолетний опыт работы в качестве директора школы и хорошее знание сферы образования.

"Ее участие в работе социальной комиссии Кохтла-Ярвеского городского собрания означает очень хорошее знание специфики региона. Ирина Путконен — практик, члены комиссии отметили ее высокую мотивированность и отличные навыки выступления перед аудиторией. То, как четко она обозначила необходимость и возможности сотрудничества между родителями, городом, другими учебными заведениями и прочими заинтересованными группами, звучало убедительно”, — сказал Труммал.

Сейчас Ирина Путконен работает директором Славянской основной школы города Кохтла-Ярве. Прежде она работала учителем эстонского и английского языков и была директором Славянской гимназии города Кохтла-Ярве.

К работе в новой должности Ирина Путконен приступит в августе. В первую очередь в качестве директора ей предстоит собрать педагогическую команду государственной гимназии, разработать учебную программу, принять учеников и участвовать в процессе строительства школьного здания.