Директор нарвской школы о подростке, нанесшем в субботу ножевые ранения троим: что-то его заставило это сделать

17-летнего нарвитянина, нанесшего в минувшую субботу ножевые ранения двум 18-летним парням и одному 16-летнему, в школе, в которой он учился, характеризуют положительно. Также и трое пострадавших, по словам директора школы, не отличались особенно плохим поведением — ”обычные ребята”.

Из четырех непосредственных участников субботней стычки в Нарве, на улице Тулевику, закончившейся поножовщиной, трое молодых людей уже закончили нарвскую школу Паю, являющуюся основной. Самый младший подросток, 16-летний, продолжит учебу в 9 классе после выздоровления.

Как Delfi сообщал ранее, в понедельник молодой человек, нанесший ножевые ранения троим, был арестован судом на время проведения досудебного расследования.

Судя по записям свидетелей и участников происшествия в соцсетях, выяснение отношений между подростками не было случайным. Все они были из одной компании, и пятеро приятелей призвали к ответу шестого, якобы, из-за девушки одного из них, а парень взялся за нож после того, как один из оппонентов начал его бить.

Один молодой человек якобы получил двукратное ранение в печень, а другому чуть не пронзили сердце. По его собственным словам, нож остановился буквального в сантиметре от сердца.

Являющаяся директором школы Паю с 2002 года Людмила Смирнова сказала Delfi, что участвовавшие в субботнем инциденте с тяжелыми последствиями бывшие ученики и нынешний не были теми, от кого на ушах стоит вся школа.

”Обычные ребята. В школе вели себя в целом нормально, то есть ничего более криминального, чем курение рядом со школой, они никогда не делали, — отмечает Смирнова. — После субботнего происшествия наши ученики, конечно, обсуждают произошедшее, и я, когда слышала такие разговоры, высказывала и свое мнение. Я, конечно, ни в коем случае не оправдываю того, что произошло, но, судя по тому, как себя проявлял в школе молодой человек, нанесший ножевые ранения другим, зная парня, уверена, что какая-то особенная ситуация заставила его это сделать. Конечно, о деталях происшествия я не знаю, но для нас эта история была шоком, никто не мог предположить, что в этой компании произойдет что-то подобное”.

- Многие молодые люди ходят по улицам с ножами, и это, конечно, не вчера началось, но в целом закономерно, когда время от времени происходят такие непредсказуемые ЧП. Обсуждается ли у вас в школе тема опасности такого поведения, ношения холодного оружия?

- У нас действует железное правило: когда у ученика замечают какой-то опасный предмет, перочинный нож, нож для резки бумаги, который принес однажды один ученик, или что-то подобное, то этот предмет изымают, а потом возвращают только родителям, и при этом с ребенком и родителями беседу проводит социальный работник.