Директор Нарвской хоровой школы: песни на русском на празднике создали бы ненужное напряжение

Ида-Вирумаа на Молодежном празднике песни и танца, проводящемся раз в пять лет и собравшем в общей сложности примерно 40 тысяч певцов и танцоров со всей Эстонии, представляет около 1430 человек, Нарву — 380, из них 150 — это воспитанники Нарвской хоровой школы.

"Мы не пропускаем ни одного песенного праздника, — говорит директор Нарвской хоровой школы Марина Косолапова. — На Певческом поле стоят информационные стенды, рассказывающие историю мероприятия, и было очень приятно обнаружить там наши фотографии 20-летней давности, 1997 года".

Дирижер Нарвской хоровой школы Светлана Горюшина отмечает, что на ее памяти на Певческих праздниках погода никогда не была столь холодной, как на этот раз. "Дождь, конечно, случался, но чтобы такой холод! Этот праздник исключительный в этом смысле", — сказала Горюшина Delfi.

Особенно непросто пришлось юным танцорам, открывавшим праздник 30 июня выступлениями под проливным дождем, но и в качестве зрителей ребятам, приехавшим петь 2 июля пришлось померзнуть в первый день праздника.

"Ни один из родителей не посчитал, что плохой прогноз погоды — это причина оставить ребят дома. Все-таки для детей это мероприятие слишком важно, чтобы лишать их возможности поучаствовать в нем. В то же время, к сожалению, не все родители позаботились о том, чтобы одеть ребят по погоде", — рассказывает Марина Косолапова.

2 июля с погодой участникам праздника песни и танца, можно сказать, повезло — прохладно, но без дождя, а репетиция накануне опять же была испытанием. Молодые певцы провели на Певческом поле весь день, с 9.30 до 18.30, при моросящем временами дожде, и согревал их только энтузиазм и палатки, предусмотрительно установленные продумавшими многие моменты организаторами праздника.

Что интересно, сами юные нарвитяне, приехавшие в Таллинн на Праздник песни и танца, в разговоре с репортером Delfi на ненастье не жаловались — положительные эмоции делают неудобства несущественными.

Павел Тамм, занимающийся в составе хора мальчиков Нарвской хоровой школы, говорит, что для него Праздник песни и танца — это энергетика, единение, интересный, современный репертуар. "Больше всего мне нравится песня Eesti muld ja eesti süda, музыкой и текстом, — говорит Павел. — Музыкальная программа для меня самое важное, но праздник это еще возможность пообщаться с ребятами из других мест Эстонии. Правда, мне это сложно, приходится просить о помощи друзей — мой эстонский довольно слабый, практики не хватает".

Выпускник Нарвской хоровой школы Никита Мищенко, уже поступивший в Таллиннское музыкальное училище имени Георга Отса, говорит, что планирует получить профессию дирижера, а потом поступить в музыкальную академию и стать преподователем.

"Это, конечно, очень сильное переживание — петь в едином порыве с огромным количеством других певцов", — говорит Никита о том, чем важен для него Праздник песни и танца.

В связи с певческими праздниками постоянно поднимается вопрос, не пора ли ввести в их репертуар композицию, возможно не одну, на русском языке. Можно было бы ожидать, что ида-вирумааские участники праздника являются сторонниками этого нововведения, но те, с кем пообщался ваш корреспондент, ученики и преподаватели, не считают, что это необходимо.

"Это национальный праздник, что очень важно в этом контексте и пусть таким остается. Во всяком случае на данный момент появление песни на русском в программе может создать то напряжение, которое никому на этом очень позитивном празднике не нужно. Есть "Славянский венок", русский национальный песенный праздник, и там, а также на многих других мероприятиях, мы можем петь на русском", — говорит Марина Косолапова.