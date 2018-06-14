Директор нарвского детсада оспорит вчерашний судебный приговор в отношении нее. Рабочего места суд Корелину не лишил

В ходе процесса прокурор Лийна Пикма просила признать Корелину виновной, оштрафовав на 5 460 евро, а в качестве дополнительного наказания прокурор предлагала применить запрет работать должностным лицом в структурах государственного или местного управления на 18 месяцев. Это не произошло, и Корелина может продолжать руководить детским садом.

Защитник, известный нарвский юрист Александр Гамазин, настаивал на полном оправдании. ”Совершено посягательство на правосудие”, — так оценил Гамазин решение суда, сообщив Delfi, что вердикт будет оспорен.

Подозрения в том, что директор подделала подписи работников, не подтвердились на стадии досудебного расследования, хотя скандал, ознаменовавший начало уголовного дела, возник именно на почве версии подделки подписей.

19 ноября 2016 года 11 педагогов и помощников педагогов ”Красной шапочки”, работающие по программе языкового погружения, должны были отправиться на ”Полярную мызу” Кукрузе, где планировалась экскурсия на эстонском на тему истории уезда.

Поездку стоимостью 300 евро оплачивал образовательный фонд Innova. За пару дней до назначенной на субботу поездки от нее отказалось абсолютное большинство педагогов, вошедших в первоначальный список. Директор предложила поучаствовать в ней желающим, в том числе техническим работникам, на добровольной основе, и набралось 14 человек. Они побывали на мызе, но список участников изменен не был, и поехавшие подписались напротив фамилий оставшихся дома коллег, получив свидетельства об участии в мероприятии не на свое имя, сочтя, что это простая формальность.

Отдел культуры заплатил организатору мероприятия предоставленными Innova средствами. По версии Корелиной, именно бухгалтеры обратили внимание на то, что мероприятие прошло в субботу, сочтя, что участникам поездки нужно оплатить рабочие часы в этот день, затребовав все необходимые для этого документы. Таким образом ”работа” в тот день была оплачена тем, кто в поездке не участвовал, а те, кто съездил добровольно, денег не получили, и, по заверению Корелиной и ее защитника, Александра Гамазина, даже не ставили такой вопрос — были довольны хорошо проведенным выходным днем, в который была организована не учеба, а экскурсия.

Татьяну Корелину обвиняли в том, что она ввела в заблуждение нарвский Отдел культуры, представив ему таблицу рабочего времени, на основании которой ряду работников детсада была выплачена зарплата за 19 ноября 2016 года, когда они, якобы, находились на обучении — фактически на нем отсутствовали. А также в том, что подписала и подала отчет об учебной поездке, отметив в качестве участников входивших в первоначальный список и получивших свидетельства от организующей обучение фирмы людей, что не соответствовало действительности.

Директор детсада категорически отрицает свою вину и надеется на то, что суд второй инстанции учтет все обстоятельства произошедшего по меньшей мере без злого умысла с ее стороны, учтет то, что предшествовало скандалу, который был выгоден оппонентам Корелиной.

Татьяна Корелина стала директором ”Красной шапочки” осенью 2016 года, выиграв соответствующий конкурс, итоги которого распоряжением горуправы были утверждены 21 сентября. Корелина вошла в конфронтацию с нарвскими властями в 2014 году, являясь тогда директором детсада Kuldkallake и возглавив борьбу за сохранение этого учебного заведения. В конце концов, детский сад объединили с другим дошкольным учреждением, а большинство сотрудников, в том числе и Татьяну Корелину, сократили.