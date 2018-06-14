14.06.2018, 14:46

Директор нарвского детсада оспорит вчерашний судебный приговор в отношении нее. Рабочего места суд Корелину не лишил

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Директор нарвского детсада оспорит вчерашний судебный приговор в отношении нее. Рабочего места суд Корелину не лишил
Татьяна Корелина и Александр ГамазинRoman Vikulov, Delfi

В Нарвском доме Вируского суда закончилось рассмотрение дела директора нарвского детского сада ”Punamütsike” Татьяны Корелиной, которую обвиняли в том, что она передала в городской Отдел культуры несоответствующую действительности таблицу рабочего времени, на основании которой ряду работников детсада были произведены выплаты за день, в который они фактически не работали. Директор была признана виновной, но не она сама, ни ее защитник с вердиктом суда не согласны и будут добиваться оправдания в суде второй инстации.

Решением суда Татьяна Корелина (48) была признана виновной по предъявленному ей обвинению по первой части §299 Пенитенциарного кодекса, ”должностной подлог” и ей назначили в виде наказания штраф в размере 3120 евро.

У Корелиной есть право оплачивать штраф частично — в течение шести месяцев.

Также с нее решили взыскать 750 евро.

Суд пришел к мнению, что обозначенные в обвинении незаконные действия Татьяны Корелиной подтвердились. В то же время судья, Иннокентий Меньшиков, решил, что предложенное прокуратурой дополнительное наказание применять не стоит, так как женщина ранее не наказывалась и ее вина не настолько значительна, то есть денежного штрафа достаточно.

В ходе процесса прокурор Лийна Пикма просила признать Корелину виновной, оштрафовав на 5 460 евро, а в качестве дополнительного наказания прокурор предлагала применить запрет работать должностным лицом в структурах государственного или местного управления на 18 месяцев. Это не произошло, и Корелина может продолжать руководить детским садом.

Защитник, известный нарвский юрист Александр Гамазин, настаивал на полном оправдании. ”Совершено посягательство на правосудие”, — так оценил Гамазин решение суда, сообщив Delfi, что вердикт будет оспорен.

Подозрения в том, что директор подделала подписи работников, не подтвердились на стадии досудебного расследования, хотя скандал, ознаменовавший начало уголовного дела, возник именно на почве версии подделки подписей.

19 ноября 2016 года 11 педагогов и помощников педагогов ”Красной шапочки”, работающие по программе языкового погружения, должны были отправиться на ”Полярную мызу” Кукрузе, где планировалась экскурсия на эстонском на тему истории уезда.

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Поездку стоимостью 300 евро оплачивал образовательный фонд Innova. За пару дней до назначенной на субботу поездки от нее отказалось абсолютное большинство педагогов, вошедших в первоначальный список. Директор предложила поучаствовать в ней желающим, в том числе техническим работникам, на добровольной основе, и набралось 14 человек. Они побывали на мызе, но список участников изменен не был, и поехавшие подписались напротив фамилий оставшихся дома коллег, получив свидетельства об участии в мероприятии не на свое имя, сочтя, что это простая формальность.

Отдел культуры заплатил организатору мероприятия предоставленными Innova средствами. По версии Корелиной, именно бухгалтеры обратили внимание на то, что мероприятие прошло в субботу, сочтя, что участникам поездки нужно оплатить рабочие часы в этот день, затребовав все необходимые для этого документы. Таким образом ”работа” в тот день была оплачена тем, кто в поездке не участвовал, а те, кто съездил добровольно, денег не получили, и, по заверению Корелиной и ее защитника, Александра Гамазина, даже не ставили такой вопрос — были довольны хорошо проведенным выходным днем, в который была организована не учеба, а экскурсия.

Татьяну Корелину обвиняли в том, что она ввела в заблуждение нарвский Отдел культуры, представив ему таблицу рабочего времени, на основании которой ряду работников детсада была выплачена зарплата за 19 ноября 2016 года, когда они, якобы, находились на обучении — фактически на нем отсутствовали. А также в том, что подписала и подала отчет об учебной поездке, отметив в качестве участников входивших в первоначальный список и получивших свидетельства от организующей обучение фирмы людей, что не соответствовало действительности.

Директор детсада категорически отрицает свою вину и надеется на то, что суд второй инстанции учтет все обстоятельства произошедшего по меньшей мере без злого умысла с ее стороны, учтет то, что предшествовало скандалу, который был выгоден оппонентам Корелиной.

Татьяна Корелина стала директором ”Красной шапочки” осенью 2016 года, выиграв соответствующий конкурс, итоги которого распоряжением горуправы были утверждены 21 сентября. Корелина вошла в конфронтацию с нарвскими властями в 2014 году, являясь тогда директором детсада Kuldkallake и возглавив борьбу за сохранение этого учебного заведения. В конце концов, детский сад объединили с другим дошкольным учреждением, а большинство сотрудников, в том числе и Татьяну Корелину, сократили.

Приход Корелиной на директорское кресло ”Красной шапочки” вызвал противодействие некоторых представителей городским властей, части педагогов, а также отдельных родителей воспитанников детсада, считавших, что единственный эстонский детский сад в Нарве должен возглавлять именно эстонец.

Защитник Татьяна Корелиной в суде Александр Гамазин совершенно не сомневается в том, что судебное дело — результат этого противостояния.

”Но и судья, и прокурор в ходе судебного процесса контекст произошедшего просто игнорировали, совершив принципиальную ошибку”, — сказал Гамазин.

”Все началось с пикетов, участники которых говорили, что эстонскому детскому саду нужен эстонский директор. Потом было оспаривание в суде решения конкурсной комиссии, инициированное одной из участниц конкурса. Для этого суда были нужны материалы, компрометирующие Корелину как директора: собрали десятки жалоб — от родителей, учителей. Корелиной напрямую говорили, что она зря сунулась в этот садик и еще пожалеет об этом, — говорит Гамазин. — В декабре одна из педагогов подняла шум, обнаружив, что ей были выплачены командировочные расходы за поездку, в которой она не участвовала. Потом выяснилось, что напротив фамилий стоят совсем другие подписи. Тогда эта педагог обратилась в прокуратуру с заявлением о подделке подписей. Было открыто дело. И я бы открыл, скажу как бывший следователь — ситуация серьезная. Вскоре выяснилось, что подписи не поддельные. Причем, когда свидетельства привезли из Кукрузе и раздали всем — никаких вопросов это вообще не вызвало. По сути это была поощрительная поездка — она не входила в программу обучения”.

Гамазин считает, что на этом дело следовало закрыть, так как факт подделки не подтвердился.

”Но так как поездка была в субботу, у Корелиной затребовали уточняющий табель, в котором нужно было указать, что это был рабочий день для участников поездки. Она издала соответствующий приказ и подала уточняющий табель, приведя все в соответствие. У нее была дилемма — или аннулировать свидетельства, представленные в Отдел культуры, не оплачивать счет, вызывать скандал, или выполнить распоряжение бухгалтеров, — поясняет Александр Гамазин. — Корелина считала, что это уже не учебная поездка, а просто экскурсия. За день до нее из первоначального списка почти все отказались, и были набраны те, кто вообще был готов послушать про исторические места на эстонском языке. Все остались довольны, и, конечно, не требовали себе никакой оплаты за приятную и полезную поездку”.

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