Директор будущей Кохтла-Ярвеской госгимназии Ирина Путконен ушла в отставку

Решение уйти с поста директора гимназии Путконен объяснила личными причинами, сообщила министр образования Майлис Репс.

По ее словам, у Путконен ухудшилось здоровье. В ближайшее время министерство объявит новый конкурс на замещение вакансии директора.

Сама Ирина Путконен письменно сообщила rus.err.ee, что не комментирует свое решение об отставке.