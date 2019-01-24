24.01.2019, 10:30

Директор будущей Кохтла-Ярвеской госгимназии Ирина Путконен ушла в отставку


rus.delfi.ee
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Irina Putkonen
Irina PutkonenFoto: haridus- ja teadusministeerium

Выбранная в конце мая прошлого года директором государственной гимназии Кохтла-Ярве Ирина Путконен объявила о своей отставке.

Решение уйти с поста директора гимназии Путконен объяснила личными причинами, сообщила министр образования Майлис Репс.

По ее словам, у Путконен ухудшилось здоровье. В ближайшее время министерство объявит новый конкурс на замещение вакансии директора.

Сама Ирина Путконен письменно сообщила rus.err.ee, что не комментирует свое решение об отставке.

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