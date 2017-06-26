Деятельность Кохтла-Ярвеского дома попечения будет прекращена

Власти Кохтла-Ярве приняли решение прекратить деятельность Кохтла-Ярвеского дома попечения. Фактически эо произойдет не позже 1 октября 2017 года, сообщает еженедельник ”Инфопресс”.

Ранее было решено продать здание по Ахтме мнт., 16, в котором действует Кохтла-Ярвеский дом попечения. Прошел конкурс госпоставки, по результатам которого был выявлен новый собственник недвижимости.

- Договор о продаже с новым собственником пока не подписан, — говорит председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова. — Документ находится в стадии подготовки. Но, должна сказать, что, принимая решение о продаже здания, городское собрание постаралось максимально защитить в социальном плане как постояльцев учреждения, так и работников учреждения. Надеемся также, что переход права собственности пройдет достаточно спокойно и в рамках имеющихся законов. В дальнейшем город будет покупать услуги содержания престарелых людей, не имеющих родственников и возможности самостоятельно ухаживать за собой, у фирмы, выигравшей соответствующий конкурс.