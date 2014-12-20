Первые Международные соревнования по эстетической гимнастике среди детей и молодежи от шести до двадцати лет прошли в субботу в Ахтмеском спортхолле Кохтла-Ярве. В нем приняли участие около ста спортсменов из Эстонии, России, Республики Беларусь.

Эти соревнования организованы при поддержке Эстонской Федерации эстетической гимнастики, Кохтла-Ярвеского городского управления, концерна Viru Keemia Grupp и Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников.

Приветствуя участников Международных соревнований, мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев пожелал им спортивной удачи и сказал, что спорт объединяет людей во всем мире, независимо от возраста. Город Кохтла-Ярве открыт для спортсменов любых стран, здесь созданы неплохие условия для спортивных состязаний любого уровня.

Марина Равлусевич — руководитель спортивного клуба ”Нимфея”, работающего при Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников, рассказала порталу Delfi, что очень волновалась, когда рассылала приглашения для участия в соревнованиях своим коллегам в России и Беларуси. И их приезд стал подтверждением тому, что у этих первых соревнований впереди большое будущее и их география, несомненно, будет расширяться. Впервые приехали в Эстонию юные спортсмены из Минска и Реутова Московской области. Приехала ”на разведку” и тренер одного из клубов российского Воронежа.

Мария Дюдина — тренер команды ”Грэйс” из Подмосковья, рассказала, что с Мариной Равлусевич она познакомилась два года назад на спортивных сборах в Петербурге.

”Немножко вместе поработали, познакомились. Она тогда только начинала свою деятельность в области эстетической гимнастики. В дальнейшем наше общение проходило путем переписки. Затем мы встретились в Питере на турнире ”Невские звезды”. И вот Марина пригласила нас на этот турнир в Эстонию. В условиях, когда отношения между нашими странами оказались не лучшими, надо сделать так, чтобы нормальными оставалось отношение наших детей друг к другу”, — отметила она.

”Я всегда считала, что спорт и искусство должны оставаться вне политики. Поэтому не могла отказаться от этого приглашения. Конечно, в связи со всякого рода санкциями, честно говоря, были опасения — как нас встретят, как отнесутся. Нам очень приятно, что нас приняли очень тепло, по-доброму, как своих. Мы очень хотели приехать, но немножко переживали. Однако отношение к нам показало, что все наши опасения были напрасными. Нам и детям здесь очень нравится”, — добавила Дюдина.

Со вторым тренером российской команды Марией Сосниной поговорить не удалось — она работала в судейской коллегии, но Мария Дюдина сказала, что и у нее о Северо-востоке Эстонии сложилось впечатление, как о дружественном регионе соседнего государства.

На эмблеме Международных соревнований по эстетической гимнастике написано: ”Рождественская звезда”. Предстоящие праздники с особым настроением встретят победители прошедшего в Кохтла-Ярве первого чемпионата по этому виду спорта. Среди призеров — представители разных возрастных категорий из всех клубов Эстонии, участвовавших в соревнованиях. У кохтла-ярвеских спортсменов два вторых места и одно первое. Хорошо показали себя команды из России и Республики Беларусь.