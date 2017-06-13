Детская Республика начинает тур по Ида-Вирумаа

В рамках Года детской и молодежной культуры этим летом по всем уездам путешествует "Детская Республика". Это объединяющий юных жителей Эстонии проект, посвященный празднованию столетия Эстонской Республики.

14 июня начнется тур Детской Республики по Ида-Вирумаа — первая остановка Нарва. 15 июня она посетит Йыхви, 16 июня — Йисаку, 17 июня — Сонда, 18 — Вока.

В Нарве в эту среду Детская Республика будет ждать ребят на Ратушной площади с 10 утра. После официального открытия программы Детской Республики начнется представление "Самый лучший подарок" (на эстонском языке), а с 11 часов свои программы предложат Музей полиции Эстонии, Эстонский музей здравоохранения, Центр ледникового периода, Эстонский музей под открытым небом, Нарвская центральная библиотека, центр науки AHHAA.

В программе Детской Республики различные игры, поход по лабиринту, знакомящему с Эстонией, мастер-классы на разную тематику.

Каждый участник программы получает специальный паспорт гражданина Детской Республики позволит всем желающим посетить музеи и детские парки Эстонии со скидкой.

Автор идеи ”Детской Республики”, директор Центра эстонской детской литературы Трийн Сооне говорит, что накануне круглой даты ее команда хочет предложить детям веселый и запоминающийся культурный опыт. ”В ”Детской Республике” дети по-новому откроют для себя Эстонию через игру и участие в различных увлекательных занятиях. Программа богата театром, литературой, искусством, играми и наукой. ”Детская Республика” — это отражение детей, которые живут в Эстонии, в каждом месте — свое”, — отметила Сооне.

”Детская Республика” везет по стране спектакль ”Самый лучший подарок”, в котором столетние сестры-близнецы Хульда и Гульда готовятся к 100-летнему юбилею Эстонской Республики.

Проект "Детская Республика" родился в результате сотрудничества Центра детской литературы и оргкомитета программы ЭР100 государственной канцелярии. Цель проекта — предоставить семьям Эстонии качественный культурный отдых.