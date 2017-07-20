Детсад в Йыхви ремонтируют при поддержке США, работами заведуют военные

Ремонт детского сада ”Сипсик” в городе Йыхви проходит в рамках гуманитарной программы США, а заведует им инженерный корпус американской армии в Европе.

В детском саду ”Сипсик” в городе Йыхви проходят ремонтные работы при поддержке гуманитарной программы министерства обороны США, сообщает пресс-служба посольства США в Таллинне.

Ремонт включает в себя реновацию фасада и крыши здания, установку нового забора, входных дверей, а также домофонов.

Реновация детсада началась в мае этого года и продлится до сентября. Общая стоимость проекта составляет 425 000 евро. Работами заведует инженерный корпус армии США в Европе. Подрядчиком является международная фирма ASFA Group International. Местным же подрядчиком работ является компания AS Restor.

Здание детского сада ”Сипсик” было построено в 1973 году. В садике обучаются дети как из русскоговорящих, так и из эстоноговорящих семей.

Посольство США, при поддержке местных самоуправлений помогает в рамках гуманитарной программы реновировать школы, детские сады, медицинские учреждения и другие здания, нуждающиеся в ремонте.

Последним подобным завершённым проектом является реновация центра постампутационного восстановительного лечения Восточно-Таллиннской центральной больницы.