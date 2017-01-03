Десятый сезон Детского университета 14 и 15 января откроют президент Эстонской академии наук, исследователь насекомых и главный архитектор города.

14 января в 12:00 Тармо Соомере познакомит участников с состоянием эстонской науки на сегодняшний день и с современными научными трендами, а в 13:00 Урмас Тартес расскажет о духовной жизни и образе мышления насекомых. В воскресенье, 15 января, главный архитектор Нарвы Иван Сергеев расскажет о сущности городов.

В Детском университете ждут детей в возрасте от 8 до 12 лет. В Нарве в течение всего учебного года состоятся 10 лекций, которые читаются по выходным и проходят на эстонском и русском языках. В Таллинне лекции состоятся во время осенних каникул, в Тарту — во время весенних. Регистрация проходит на домашней странице Детского университета. Весной во второй раз состоится и общая конференция Детского университета и Университета для старшего поколения.

Детский университет Нарвы — первый детский университет в Эстонии — был основан в 2007 году и получил премию за популяризацию эстонской науки. Детский университет Нарвы состоит в сети Детских университетов Европы. Деятельность Детского университета в этом учебном году поддерживает Совет по азартным играм.