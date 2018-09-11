”Десланцевизация” Эстонии: готовиться надо бы, но завтра она ещё не произойдёт

Трансформация сланцевой промышленности, в принципе, отображена и в недавно принятых на государственном уровне программе развития сланца, основах климатической политики и программе развития энергоэкономики. Тем не менее на нынешнем мероприятии ”Ээсти Энергиа” политики, чиновники и представители науки нашли ряд дискуссионных аспектов темы.

Сланец даёт 4 процента ВВП Эстонии и только в ида-вируских подразделениях ”ЭЭ” обеспечивает 4 тысячи рабочих мест, реальных альтернатив для региона пока нет, хотя доля энергетического использования сланца, вероятно, будет снижаться и надо больше развивать сланцевую химию, говорилось на Дне окружающей среды.

”Сланец, конечно, лишь отрезок в мировой истории, и когда-то мы перейдём к другим источникам. Эпоха фоссильного топлива проходит. Но ”Põxit” не должен стать целью уже ближайшей предвыборной кампании. Этим предстоит заниматься лет через десять”, — находит член совета Эстонского университета естественных наук Калев Сепп.

По мнению вице-канцлера минэкономики Андо Леппимана, общественности иногда кажется, что закрытие сланцевой отрасли состоится за один день, но это ведь глупости.

Роли общественности уделили внимание многие. Смысл этих высказываний — от промышленного развития и перемен должны получать и видеть больше выгоды местные жители, чтобы такие перемены не встречали противодействия; предложили даже создать за счёт налогов на загрязнение ”фонд будущего Ида-Вирумаа”.

Интересно, что, по наблюдению члена совета ”ЭЭ” Эйнари Киселя, в Ида-Вирумаа общественного противостояния индустриальным начинаниям в целом меньше, чем в иных местах Эстонии. С другой стороны, чрезмерная концентрация промышленности в одном районе тоже нравится не всем — правда, речь тут уже не об экологии.

Представитель центристской партии Эрки Сависаар сказал, что это плохо с точки зрения безопасности, а политик из Свободной партии Кауль Нурм добавил, что если львиную долю энергии производит ”Ээсти энергия”, то на уничтожение этого потенциала ”хватит одной бомбы”, поэтому сланец, конечно, пусть продолжает работать, но энергию надо производить и в других местах республики.

Что придёт на смену сланцу? У Эстонии есть и другие полезные ископаемые, прежде всего фосфориты, которые 30 лет назад сыграли роль катализатора ”поющей революции” и разработка которых воспринималась народом без энтузиазма и в постсоветский период. Как сказал на мероприятии ”ЭЭ” вице-канцлер минприроды Адо Лыхмус, фосфоритная тема властями не забыта, исследуются, в частности, её экологические аспекты, и в целом ”общество уже может говорить о фосфоритах без нервов”. Андо Леппиман добавил, что наряду со сланцами и фосфоритом Эстония располагает и другими полезными ископаемыми, но полной картины положения дел пока нет даже у государства.

Ветра меняются не только в отношении фосфоритов. Десять лет назад чиновники строили прожекты создания в Эстонии к началу 20-х годов атомной электростанции. После Фукусимы от этих планов отказались. Теперь же…

”Может, всё-таки стоит взяться за ядерные исследования? Да, трагедии были, но и технология развивается, и это один из самых чистых видов энергетики”, — призвал эмерит-профессор ТТУ Рейн Вайкмяэ.

Присутствовавшая на обсуждении темы ”Põxit” глава Ида-Вируского союза самоуправлений Эве Эаст поделилась с ”ИП”, что к изменениям роли сланца в нашей жизни, конечно, надо готовить заранее, для чего самоуправлениям сначала надо договориться с предприятиями о желаемых целях и распределении ролей; на первоначальные договорённости она отводит лет пять.

По итогам Дня окружающей среды мнения участников о сроках реального ”Põxit” распределились так: лишь считанные проценты видят такими сроками 10 или 20 лет, 32 процента считают, что уход от сланца состоится, когда кончится сам сланец, и 63 процента — что использование сланца должно идти планомерно.