11.09.2018, 18:48

”Десланцевизация” Эстонии: готовиться надо бы, но завтра она ещё не произойдёт

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Алексей Старков
Алексей Старков
 
EST
Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter
Eesti Energia juhatuse esimees Hando SutterFoto: Karin Kaljuläte

По итогам обсуждения на очередном Дне окружающей среды компании ”Ээсти Энергиа” темы т.н. ”Põxit” — такой термин люди с ”зелёным” мышлением по аналогии с ”брекситом” придумали для процесса выхода из сланцевой промышленности — сошлись на том, что, пока можно, ”коричневое золото” надо использовать.

По мнению председателя правления ”ЭЭ” Хандо Суттера (на фото), энергоконцерн уже живёт в режиме, когда на сланцевую отрасль ”давят” различные новые мировые тренды. Среди них — удешевление энергии из возобновляемых источников и рост инвестиций в неё, развитие технологий накопления и длительного хранения энергии. В этих условиях развитие сланцевой промышленности уже стало частью естественного ”Põxit”.

”Срок жизни построенных в 1960-х годах энергоблоков заканчивается. Выбывающую мощность частично заменит современная и эффективная электростанция Аувере, которая в течение нескольких десятилетий будет производить энергию, используя различное сырьё. Эти процессы, а также происходящее в ”ЭЭ” развитие возобновляемой энергетики, являются частью трансформации энергетики, что, на мой взгляд, и является сутью процесса ”Põxit”, — сказал Суттер. — Цель компании — увеличить к 2022 году долю электроэнергии, производимой из возобновляемых и альтернативных источников, до 40 процентов”.

По словам Суттера, будущее производства энергии из сланца — совместное производство электроэнергии и сланцевого масла с помощью технологии ”Enefit280”. Сейчас предприятие готовит инвестиционное решение о строительстве нового завода по производству масла и собирается представить его собственнику в начале следующего года. Энергетики также ожидают решения европейских инстанций о возможности делать масло из резиновой крошки старых шин.

Трансформация сланцевой промышленности, в принципе, отображена и в недавно принятых на государственном уровне программе развития сланца, основах климатической политики и программе развития энергоэкономики. Тем не менее на нынешнем мероприятии ”Ээсти Энергиа” политики, чиновники и представители науки нашли ряд дискуссионных аспектов темы.

Сланец даёт 4 процента ВВП Эстонии и только в ида-вируских подразделениях ”ЭЭ” обеспечивает 4 тысячи рабочих мест, реальных альтернатив для региона пока нет, хотя доля энергетического использования сланца, вероятно, будет снижаться и надо больше развивать сланцевую химию, говорилось на Дне окружающей среды.

”Сланец, конечно, лишь отрезок в мировой истории, и когда-то мы перейдём к другим источникам. Эпоха фоссильного топлива проходит. Но ”Põxit” не должен стать целью уже ближайшей предвыборной кампании. Этим предстоит заниматься лет через десять”, — находит член совета Эстонского университета естественных наук Калев Сепп.

По мнению вице-канцлера минэкономики Андо Леппимана, общественности иногда кажется, что закрытие сланцевой отрасли состоится за один день, но это ведь глупости.
Роли общественности уделили внимание многие. Смысл этих высказываний — от промышленного развития и перемен должны получать и видеть больше выгоды местные жители, чтобы такие перемены не встречали противодействия; предложили даже создать за счёт налогов на загрязнение ”фонд будущего Ида-Вирумаа”.

Интересно, что, по наблюдению члена совета ”ЭЭ” Эйнари Киселя, в Ида-Вирумаа общественного противостояния индустриальным начинаниям в целом меньше, чем в иных местах Эстонии. С другой стороны, чрезмерная концентрация промышленности в одном районе тоже нравится не всем — правда, речь тут уже не об экологии.

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Представитель центристской партии Эрки Сависаар сказал, что это плохо с точки зрения безопасности, а политик из Свободной партии Кауль Нурм добавил, что если львиную долю энергии производит ”Ээсти энергия”, то на уничтожение этого потенциала ”хватит одной бомбы”, поэтому сланец, конечно, пусть продолжает работать, но энергию надо производить и в других местах республики.

Что придёт на смену сланцу? У Эстонии есть и другие полезные ископаемые, прежде всего фосфориты, которые 30 лет назад сыграли роль катализатора ”поющей революции” и разработка которых воспринималась народом без энтузиазма и в постсоветский период. Как сказал на мероприятии ”ЭЭ” вице-канцлер минприроды Адо Лыхмус, фосфоритная тема властями не забыта, исследуются, в частности, её экологические аспекты, и в целом ”общество уже может говорить о фосфоритах без нервов”. Андо Леппиман добавил, что наряду со сланцами и фосфоритом Эстония располагает и другими полезными ископаемыми, но полной картины положения дел пока нет даже у государства.

Ветра меняются не только в отношении фосфоритов. Десять лет назад чиновники строили прожекты создания в Эстонии к началу 20-х годов атомной электростанции. После Фукусимы от этих планов отказались. Теперь же…

”Может, всё-таки стоит взяться за ядерные исследования? Да, трагедии были, но и технология развивается, и это один из самых чистых видов энергетики”, — призвал эмерит-профессор ТТУ Рейн Вайкмяэ.

Присутствовавшая на обсуждении темы ”Põxit” глава Ида-Вируского союза самоуправлений Эве Эаст поделилась с ”ИП”, что к изменениям роли сланца в нашей жизни, конечно, надо готовить заранее, для чего самоуправлениям сначала надо договориться с предприятиями о желаемых целях и распределении ролей; на первоначальные договорённости она отводит лет пять.

По итогам Дня окружающей среды мнения участников о сроках реального ”Põxit” распределились так: лишь считанные проценты видят такими сроками 10 или 20 лет, 32 процента считают, что уход от сланца состоится, когда кончится сам сланец, и 63 процента — что использование сланца должно идти планомерно.

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