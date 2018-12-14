Депутатские полномочия Михаила Стальнухина в Нарвском горсобрании приостановлены за прогулы

Такое решение было принято избирательной комиссии Нарвы в четверг, 13 декабря, передает rus.err.ee.

Оно обосновано тем, что Стальнухин в течение трех месяцев (с сентября по ноябрь 2018 года) не принял участия ни в одном заседании горсобрания. Согласно Закону об организации местного самоуправления, полномочия депутата в таком случае приостанавливаются.

Замещающим членом горсобрания тем же решением назначена Хели Адамович, которая уже дала согласие приступить к выполнению депутатских обязанностей.

Михаил Стальнухин, который также является председателем финансовой комиссии Рийгикогу, признал, что нарушил правила, и пояснил радионовостям ERR, что приоритет для него — принятие госбюджета.