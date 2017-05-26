Депутат Вадим Орлов покидает Нарвское городское собрание

Руководитель Нарвского парка производства и логистики Вадим Орлов (Партия реформ) 1 июня покинет городское собрание Нарвы.

"Я приостановил свои депутатские полномочия из-за большой занятости на основной работе. На участие в работе горсобрания совсем нет времени", — прокомментировал Орлов rus.err.ee.

"Буду ли баллотироваться осенью? Я думал об этом. Но, скорее всего, нет. Причина все та же — много дел. Для развития промышленных парков в Ида-Вирумаа необходимо делать очень много работы", — добавил он.

В горсобрании его теперь заменит директор Нарвского дома детского творчества Галина Мольдон.

На муниципальных выборах 2013 года Мольдон баллотировалась по списку Центристской партии и получила 172 голоса.