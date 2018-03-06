Департамент технадзора установил причины, приведшие к отравлению угарным газом в Кохтла-Ярве

Когда в минувшую субботу репортер Delfi побывал в 12-квартирном жилом доме, где накануне два человека погибли от отравления угарным газом, а несколько пострадало, в том числе один — очень тяжело, спасатели проводили уже пятую проверку на наличие опасного газа, обходя квартиры. Тогда во всех квартирах газовые датчики наличествовали, единственным исключением была та, где произошла трагедия. Между тем, руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Евгения Парв подчеркивает, что на момент несчастного случая датчики были только в трех квартирах, а также рассказывает о результатах экспертизы Департамента технического надзора.

Во-первых, хочется еще раз внести ясность, поскольку в материале Õhtuleht было написано, что спасатели утром в пятницу не попали в одну квартиру, в которой позднее обнаружили погибших, пишет руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Евгения Парв. На самом деле спасатели не смогли попасть в три квартиры в этом доме — собственник одной из них проживает за границей, собственник второй находился в этот момент на работе, и собственника третьей, по словам соседей (и это запротоколировано центром тревоги), в квартире не было.

Спасатели порекомендовали связаться с родственниками отсутствовавших и дали указание обязательно передать тем, кто вернется домой, что необходимо проветрить помещение и при необходимости снова вызвать спасателей.

Важным моментом является и то, что спасатели вызывали на место газовую службу, в чьи обязанности и входит выяснение причин утечки угарного газа, установление местонахождение утечки и устранение ее. Дальнейшие действия осуществляла газовая служба, которая осталась на месте происшествия после того, как спасатели уехали.

Несчастья можно было бы избежать, будь газовые приборы в доме в порядке. Ряд недостатков в установке и обслуживании данных приборов выявил Департамент технического надзора, проведя вчера свою экспертизу и установив, что и вентиляционные системы в данном доме были не в порядке. Конечно, роковую роль тут сыграло отсутствие датчиков угарного газа — всего в трех квартирах из двенадцати на момент трагедии они были установлены. В квартире, где находились погибшие и пострадавший, датчика не было.

Недостатки, которые были обнаружены в квартире, в которой погибли люди, по результатам экспертизы Департамента технического надзора:

- Газовый котел не обслуживался и был установлен с нарушениями требований;

- Помещение, в котором находился газовый прибор, слишком мало для того, чтобы быть безопасным;

- В помещении, в котором находился газовый котел, вентиляционная система также не соответствовала требованиям;

- Вентиляционные дымоходы были не чищены, а в случае с газовым оборудованием это необходимо делать раз в год;

- Отсутствовал датчик угарного газа.

При таких недочетах для нормального сгорания газа было недостаточно воздуха и возник угарный газ, который не мог выйти через предназначенный для этого вентиляционный канал, а собрался в помещении.

В остальных квартирах, куда удалось попасть представителям Департамента технического надзора, были обнаружены похожие проблемы. До устранения проблем в данном доме запрещено использование газового оборудования. Вдобавок Департамент технического надзора обязал квартирное товарищество провести исследование дымоходов и вентиляционных каналов для того, чтобы установить, какие конкретно недостатки присутствуют в вентиляционной системе.

Контролем за обслуживанием газовых приборов занимается Департамент технического надзора, который напомнил в своем разъяснении причин трагедии, что для предотвращения несчастий необходимо регулярно проверять газовое оборудование и при необходимости устранять неполадки. Важно помнить, что за исправность и безопасность газовых приборов отвечает собственник квартиры, за коммуникации, находящиеся в подъезде — все квартирособственники сообща. Различные переносы/переоборудования газовых приборов следует согласовывать с квартирным товариществом. Любые виды работ, связанных с этим оборудованием нельзя делать самостоятельно, их должен осуществлять сертифицированный специалист. Телефон Департамента технического надзора — 6672000.