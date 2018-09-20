Департамент начал производство для расследования случая отравления угарным газом в Кохтла-Ярве

Спасатели установили в ванной комнате одной из квартир высокую концентрацию угарного газа и из здания были эвакуированы 21 человек (13 квартир). Во всех проверенных квартирах отсутствовали датчики угарного газа. До разрешения проблемы в данном доме запрещено использовать газовое оборудование для отопления помещений и подогрева воды. ДТН обязал квартирное товарищество заказать контроль всего газового оборудования для того, чтобы выяснить недочеты и устранить их.

19 сентября ДТН при осмотре места происшествия выяснилось, что газовое оборудование не было установлено в соответствии с требованиями, и устанавливал его неспециалист. Вдобавок выяснилось, что газовое оборудование не было соединено трубой с вентиляционным отверстием. В данном случае несчастье было делом нескольких минут, поскольку у угарного газа не было возможности выйти наружу, и он распространился в помещение.

До использования газового оборудования всегда необходимо проводить аудит, чтобы убедиться в том, что оно установлено правильно и безопасно. В данном случае аудит не был проведен.

Также проведенные ранее Департаментом технического надзора проверки показывают, что главной причиной проблем потребителя с газовым оборудованием и несчастных случаев становятся самовольные переносы и переоборудования газовых приборов, без привлечения ответственных специалистов. В ходе самовольной перепланировки помещений, техносистемы оказываются измененными таким образом, что вместо необходимой возможности выхода угарного газа наружу, он распространяется в комнаты. Из-за незнания и самовольных действий квартира может стать небезопасным местом.