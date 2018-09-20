Департамент начал производство для расследования случая отравления угарным газом в Кохтла-Ярве

За установленное в квартире газовое оборудование (газовые трубы вместе с газовыми приборами) отвечает сам квартирособственник. За установленные в подъездах газовые приборы отвечают все члены квартирного товарищества. Любое переоборудование в квартире, связанное с газовыми приборами, должно быть согласовано с квартирным товариществом.
Департамент технического надзора обращает внимание на то, что для предупреждения несчастий:
- никогда не следует осуществлять газовые работы самостоятельно (установка газовых бойлеров и газовых котлов тоже к этому относится)
- следует регулярно обслуживать свое газовое оборудование с помощью специалистов
- не следует использовать одновременно с работающими газовыми приборами приборы для вентиляции (к примеру, вытяжки)
- обязательно установите датчик угарного газа
Все газовые работы (проектирование, строительство, демонтаж, ремонт) должен осуществлять специалист, информацию по этому поводу найдете в регистре хозяйственной деятельности. Информацию о тех, кто должен осуществлять газовые работы и о безопасности найдете на странице ДТН.
Начиная с 1 января 2018 года в домах и квартирах, где имеется газовое оборудование, соединенное с трубой, обязателен к установке датчик угарного газа.
Кроме того, советуем установить датчик угарного газа и в помещения, где есть печи и камины, поскольку там из-за различных проблем тоже может случиться скопление угарного газа.