20.09.2018, 09:52

Департамент начал производство для расследования случая отравления угарным газом в Кохтла-Ярве

в домах с газом датчик угарного газа обязателен!
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Департамент начал производство для расследования случая отравления угарным газом в Кохтла-Ярве
Päästeameti Twitter

Департамент технического надзора (ДТН) начал производство для выяснения обстоятельств отравления угарным газом, произошедшего 18 сентября 2018 года в Ахтмеской части Кохтла-Ярве по улице Сыпрузе, сообщает ДТН.

Спасатели установили в ванной комнате одной из квартир высокую концентрацию угарного газа и из здания были эвакуированы 21 человек (13 квартир). Во всех проверенных квартирах отсутствовали датчики угарного газа. До разрешения проблемы в данном доме запрещено использовать газовое оборудование для отопления помещений и подогрева воды. ДТН обязал квартирное товарищество заказать контроль всего газового оборудования для того, чтобы выяснить недочеты и устранить их.

19 сентября ДТН при осмотре места происшествия выяснилось, что газовое оборудование не было установлено в соответствии с требованиями, и устанавливал его неспециалист. Вдобавок выяснилось, что газовое оборудование не было соединено трубой с вентиляционным отверстием. В данном случае несчастье было делом нескольких минут, поскольку у угарного газа не было возможности выйти наружу, и он распространился в помещение.

До использования газового оборудования всегда необходимо проводить аудит, чтобы убедиться в том, что оно установлено правильно и безопасно. В данном случае аудит не был проведен.

Также проведенные ранее Департаментом технического надзора проверки показывают, что главной причиной проблем потребителя с газовым оборудованием и несчастных случаев становятся самовольные переносы и переоборудования газовых приборов, без привлечения ответственных специалистов. В ходе самовольной перепланировки помещений, техносистемы оказываются измененными таким образом, что вместо необходимой возможности выхода угарного газа наружу, он распространяется в комнаты. Из-за незнания и самовольных действий квартира может стать небезопасным местом.

За установленное в квартире газовое оборудование (газовые трубы вместе с газовыми приборами) отвечает сам квартирособственник. За установленные в подъездах газовые приборы отвечают все члены квартирного товарищества. Любое переоборудование в квартире, связанное с газовыми приборами, должно быть согласовано с квартирным товариществом.

Департамент технического надзора обращает внимание на то, что для предупреждения несчастий:

  • никогда не следует осуществлять газовые работы самостоятельно (установка газовых бойлеров и газовых котлов тоже к этому относится)
  • следует регулярно обслуживать свое газовое оборудование с помощью специалистов
  • не следует использовать одновременно с работающими газовыми приборами приборы для вентиляции (к примеру, вытяжки)
  • обязательно установите датчик угарного газа

Все газовые работы (проектирование, строительство, демонтаж, ремонт) должен осуществлять специалист, информацию по этому поводу найдете в регистре хозяйственной деятельности. Информацию о тех, кто должен осуществлять газовые работы и о безопасности найдете на странице ДТН.

Начиная с 1 января 2018 года в домах и квартирах, где имеется газовое оборудование, соединенное с трубой, обязателен к установке датчик угарного газа.

Кроме того, советуем установить датчик угарного газа и в помещения, где есть печи и камины, поскольку там из-за различных проблем тоже может случиться скопление угарного газа.

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