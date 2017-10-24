День варгана в Нарве: инструмент силы, музыки и таинства.

28 октября в Нарве пройдёт День варгана, организованный школой фольклорной музыки Вильянди.

28 октября с 11.00 в Нарвском музее будут открыты мастер-классы по игре на варгане, как для начинающих, так и для уже освоивших этот удивительный инструмент. Уникальная возможность освоить трюки и приёмы игры и даже исполнить в оркестре несколько произведений — всё это будет доступно для заинтересованных почувствовать себя музыкантом-фольклористом.

В завершении программы в 17.00 выступит ансамбль варганистов. Мероприятие и вход на концерт свободный. Для участия в мастер-классах необходимо зарегистрироваться по э-почте kairi.leivo@folk.ee

Варган (от варга — ”рот, губа”, либо от греческого όργανον — ”органон”, то есть ”инструмент”) — музыкальный инструмент. Относится к самозвучащим язычковым музыкальным инструментам. При игре варган прижимают к зубам или к губам, ротовая полость служит резонатором, сообщает ru.wikipedia.org.