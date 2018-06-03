Делегация из Санкт-Петербурга посетила Нарву и намерена внести вклад в программу культурной столицы Европы

От лица Нарвы гостей поприветствовали председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов и мэр Нарвы Тармо Таммисте, которые рассказали о планах Нарвы представить свою кандидатуру на роль культурной столицы. Член правления Vaba Lava Кристина Рейдольф познакомила гостей с планами театра Vaba lava в Нарве, в чью деятельность может входить множество общих проектов с театрами Санкт-Петербурга. Руководитель Ракверского культурного центра Эве Альтее рассказала о планах Раквере, а также о совместных планах Нарвы и Вирумаа,

Гости из Санкт-Петербурга также рассказали о своей деятельности и поделились первыми идеями. Среди них были директор Санкт-Петербургского Центра музыкальной культуры ”Чайковский” Виктор Воротников, директор Санкт-Петербургского Театра ”Мюзик-холл” Юлия Стрижак, генеральный директор Академической Капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова, художественный руководитель и директор Театра ”На Литейном” Сергей Морозов, руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курехина Анастасия Курехина, киновед, журналист, историк кино, сотрудник киностудии ”Ленфильм” Александр Поздняков, директор Дома танца ”Канон данс” Вадим Каспаров и заведующая эстрадно-джазовым отделением Детской школы искусств № 19 Клементина Синеглазова. Гости высказали уверенность в том, что они очень заинтересованы в сотрудничестве с Нарвой и они уже готовы начать искать здесь партнеров для реализации своих планов и проектов. На встрече прозвучали очень необычные свежие и современные идеи, которые в последствие могут воплотиться в жизнь.

Делегацию в Санкт-Петербурге возглавлял генеральный директор Театра-фестиваля ”Балтийский дом” Сергей Шуб, который в этом году уже в седьмой раз организует в Нарве фестиваль ”Мост Дружбы”. Подводя итоги встречи, Сергей Шуб сказал: ”Я услышал сегодня так много захватывающих идей, что уже не хочу ждать года культурной столицы, я хочу начать немедленно”.

По словам мэра Нарвы Тармо Таммисте: "Кандидатура культурной столицы Европы даёт возможность поднять на совершенно новый уровень культурное сотрудничество с Санкт-Петербургом — с крупнейшим городом культуры, который находится всего в 150 км от нас. Нарва сможет стать замечательным местом встречи и вдохновения для деятелей искусств Эстонии, Петербурга и Европы из самых разных областей культуры. Из этого сотрудничества могут родиться вещи, которые останутся с нами и будут продолжать расти после года культуры”.

Руководитель Таллиннского департамента культуры Айни Хярм напомнила об опыте Таллинна как культурной столицы Европы 2011 года и выразила надежду, что Нарва обязательно выиграет титул благодаря своей открытости, дружелюбности и сотрудничеству с другими городами.