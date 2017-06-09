Дают работу людям с ограниченными возможностями или наживаются на них и государстве?

Реагируя на жалобы, Трудовая инспекция начала изучать трудовые условия и договоры в ида-вирумасском НКО ”Опорный центр социальной адаптации”.

В йыхвиском торговом центре Tsentraal обосновалось одно из новых успешных предприятий Ида-Вируммаа — НКО ”Опорный центр социальной адаптации”, открывший там мастерскую по обработке деревянных деталей.

На первый взгляд, ничего в торговом центре не указывает на то, что там находится такая мастерская. Только на третьем этаже можно заметить соответствующую табличку на одной из дверей. Дверь открыл руководитель данного НКО — Александр Сикут, вообще не говорящий по-эстонски, но согласившийся познакомить с мастерской.

В двух комнатах, где нет окон и очень пыльно, сидят десятки людей за столами и шлифуют наждачной бумагой деревянные детали. Между шлифовальщиками, многие из которых страдают нарушениями психики, сидят так называемые опорные лица, которые руководят работой. Когда я пытаюсь узнать у одного из шлифовальщиков, нравится ли ему там работать, знает ли он, что получится из этих деталей, он отрицательно покачивает головой.

Сикут называет свое НКО социальным предприятием. Он получает каждый месяц от Кассы по безработицы за привлечение около сотни человек к работе тысячи евро поддержки, так как это люди с ограниченными возможностями. И здесь возникают вопросы.

Это НКО создали в прошлом году, когда в рамках реформы трудоспособности предприятиям при приеме на работу людей с ограниченными возможностями стали предлагать новые пособия. С тех пор Сикут получил от Кассы по безработице в виде пособий 289 969 евро. Наибольшая сумма пособий поступила за направленных государственным учреждением практикантов — 232 775 евро на данный момент. Сейчас некоммерческим объединением привлечено 98 практикантов, за инструктаж каждого из которых Касса по безработице платит в первый месяц 22,24 евро в день, второй месяц — 16,68, третий и четвертый месяц — 11,12.

Касса по безработице также помогает Александру Сикуту пособиями на создание рабочих мест.

За 116 человек на данный момент выплачено 24 216 евро. Пособий на заработную плату людей с ограниченными возможностями выплачено 11 197 евро.

Касса по безработице предоставила также пособия на поддержку работы опорных лиц с людьми с пониженной работоспособностью — 21 780 евро.

Те, кто уже десятилетия развивает работу с людьми с ограниченными возможностями, проявляют беспокойство. Как говорит руководитель Ида-Вирумааской палаты людей с ограниченными возможностями Кайя Калдвеэ, к ней часто обращаются члены профильных общественных организаций и рассказывают о проблемах, возникающих у тех, кого приняли на работу в Опорный центр социальной адаптации.

Калдвеэ говорит, что рабочие условия там не соответствуют требованиям, а трудовые договоры не защищают интересы работников. ”Это НКО нельзя воспринимать как серьезного работодателя, которому стоит отправлять людей с ограниченными возможностями на практику, или на работу”, отмечает Калдвеэ.

Одна работница жаловалась на то, что не могла проходить нормально практику из-за того, что не говорит по-русски, а в центре не говорят по-эстонски, рассказала Калдвеэ Другой работник, Костя, больной шизофренией, получал за двухчасовой рабочий день 50 евро в месяц, а 20 тратил на дорогу. Ему было важно ходить на работу. Его глаза от древесной пыли стали хронически воспаляться.

”Еще у одного молодого человека возникли проблемы с дыханием, участились приступы эпилепсии, и, в конце концов, он сказал, что не хочет там больше трудиться, но его не хотели отпускать, предлагали работать по часу в день”, — сообщила специалист Дневного центра для людей с ограниченными возможностями Урси Йост. В конце концов, по ее словам, тот молодой человек написал объяснительное письмо, в котором рассказал, как ему предложили не ходить на работу вовсе, пообещав выплаты небольшой суммы буквально за просто так. Это и вызвало подозрения, что целью НКО является получение пособия от государства, а не организация нормального рабочего процесса.

Калдвеэ и Йост стали переживать о том, что люди с ограниченными возможностями используются ради заработка.

Также их беспокоит то, что Сикут получает пособия на зарплату опорных лиц, но те не проходят специализированного обучения работе с людьми с психическими нарушениями.

Николай Дежин, долгое время руководивший силламяэским обществом людей с ограниченными возможностями, относится к деятельности Александра Сикута критично: ”Он просто использует людей с физическими недостатками. Сам себе берет большие суммы, а людям платит только копейки”.

По словам Дежина, Сикут приходил и к нему. ”Хотел, чтобы я направил ему работников, но я отказал. Он должен сначала создать приемлемые для работы условия”, — считает Дежин.

Сирле Таммисте, чиновница социальной службы волостного управления Йыхви, полагает, что на Кассе по безработице лежит большой груз ответственности. ”Людей нельзя использовать, особенно ценной их здоровья, — подчеркивает она. - Касса по безработице должна наблюдать за тем, чтобы работа, на которую людей посылают и за которую доплачивают, не шла бы в ущерб работникам".

”Проблема в том, что государство пускает на ветер кучу евромиллионов, платя за игру в работу. Те НКО, которые вкладываются в образование персонала, пытаются вывести свой товар на рынок, то есть делать то, что можно продать, привлекая к настоящей работе людей с ограниченными возможностями, не могут конкурировать с теми, кого интересуют в основном деньги и реклама”, — беспокоится Урси Йост.

31 мая Трудовая инспекция начала разбирательство, до окончания которого не может это дело комментировать.

Департамент здоровья сообщил, что начал свое расследование по выполнению требований безопасности на данном производстве.

Трудовая касса подтверждает, что в курсе того, что НКО проверяет Трудовая инспекция, и в ближайшее время будет организован круглый стол со всеми заинтересованными сторонами.