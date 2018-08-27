27.08.2018, 11:51

"ДАЙТЕ НАМ ДЫШАТЬ!": свыше 1000 жителей Кохтла-Ярве подписали обращение к эстонскому парламенту в связи с плохой экологической обстановкой в городе

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rus.delfi.ee
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Уже 1012 человек оставили свои подписи под обращением к Рийгикогу, размещенном на портале народных инициатив rahvaalgatus.ee. В обращении жители города Кохтла-Ярве призывают депутатов парламента разобраться с проблемой загрязнения воздуха и плохого запаха, регулярно досаждающих горожанам. Согласно правилам портала, обращения, набравшие свыше тысячи подписей, парламент обязан взять на рассмотрение. Сбор подписей продолжится до 31 августа. Ниже мы приводим текст обращения целиком:

Мы, жители города Кохтла-Ярве, просим остановить беспредел по загрязнению воздуха в Кохтла-Ярве и незамедлительно призвать всех ответственных по данному вопросу (государство, город и предприятия) к решению проблемы. Просим также предпринять меры по устранению неприятного запаха, который царит в городе на протяжении уже многих лет, отравляя жизнь людям и ставя ПОД УГРОЗУ ЗДОРОВЬЕ ЖИВУЩИХ ЗДЕСЬ ЛЮДЕЙ.
На протяжении многих лет в Ярвеской части города стоит жуткий и удушающий запах. Не секрет, что основными источниками вони являются местные предприятия. Жители города, в том числе дети, вынуждены дышать канализационным смрадом. Запах стоит и днем, и ночью. В последнее время ко всему прочему пахнет газом. Окна не открыть. На улице невозможно заниматься спортом. Неоднократные обращения на номер 1313 уже не вызывают доверия, так как ничего не меняется. Никаких эффективных мер для сокращения выбросов загрязняющих веществ не предпринимается.

Больше всего мы обеспокоены влиянием выбросов на здоровье жителей города. И беспокойства наши cовсем не пустяк. Так, например, из исследования влияния cланцевого сектора на здоровье, которое было проведено при сотрудничестве Департамента здоровья и Тартуского университета выяснилось, что здоровье ида-вирумаасцев по сравнению c cоотечественниками по многим показателям хуже. Существенной причиной загрязнения воздуха называют сланцевую промышленность. Ожидаемая продолжительность жизни в Ида-Вирумаа ниже, чем в других местах в Эстонии. Если средняя продолжительность жизни от момента рождения в 2011 году у мужчин была 70,5 лет и у женщин 81,3 года, то в Ида-Вирумаа ожидаемая продолжительность жизни от момента рождения у мужчин была на 3,7 года и у женщин на 2,2 года короче.

Несмотря на то, что со временем экологическое положение значительно улучшилось, как свидетельствуют данные Департамента статистики, у детей, рожденных в Ида-Вирумаа ожидаемая продолжительность жизни по-прежнему на 5 лет короче, чем в Тарту или в Таллинне. Еще одна серьезная проблема связана с тем, что у очень многих детей высокие (выше 30 ppb) показатели выдыхаемые оксида азота (FeNO), которые служат маркером при воспалении дыхательных путей. Высокие показатели фракции выдыхаемого оксида азота могут указывать как на астму, атопию (уменьшенная сверхчувствительность иммуноглобулина класса E к известным аллергенам), гиперактивность бронхов, так и на атопическую астму.

Мы осведомлены, что cогласно программе по уменьшению присутствия ароматных веществ не позднее летнего периода 2022 года OÜ Järve Biopuhastus построит новый комплекс по обращению c осадочными отложениями, результатом которого станет также улучшение качества воздуха. Учитывая, что в медиа (3.04.2017 rus.postimees.ee) руководитель предприятия OÜ Järve Biopuhastus Владислав Корзанов упоминал о том, что технология, которая решила б проблему запаха, утилизации и обеззараживания в полном объеме, наверное, решает только строительство сооружений по высушиванию с последующим сжиганием осадка, а реализация подобного проекта возможна только при содействии государства и финансовой поддержке со стороны Евросоюза, встает резонный вопрос: ”А будут ли вообще какие-либо изменения не позднее 2022? ” и ”Каким образом ведется борьба с выбросами, которые не имеют запаха?”.

Пока идут бесконечные и пустые разговоры, данные о загрязнении воздуха продолжают превышать норму. Так, за последний месяц превышение норм частицами PM было зафиксировано не один раз. Частицы PM как раз не имеют запаха и при комбинации с другими загрязнителями воздуха являются наиболее опасными для здоровья человека. Среди негативных последствий воздействия РМ — респираторные, сердечно-сосудистые заболевания и рак легких.

Контроль качества воздуха оставляет желать лучшего — конкретные нарушители загрязнения воздуха в каждом конкретном случае, не устанавливаются, население информации не получает.

ТОП

В связи с вышеизложенным требуем:

  • призвать к порядку предприятия, отвечающие за чистоту воздуха в городе, при необходимости применять принятую в государстве систему штрафных санкций за загрязнение окружающей среды;
  • применить все необходимые меры воздействия на ответственных за своевременную чистку фильтров и использование технологий с уменьшением влияния на окружающую среду;
  • разработать стратегию по повышению средней продолжительности жизни в Ида-Вирумаа;
  • обратить серьезное внимание на рекомендации, разработанные Департаментом здоровья при сотрудничестве с экспертами Всемирной организацией здравоохранения, и провести исследование по влиянию выбросов загрязняющих веществ на здоровье горожан. Нас особенно волнует, какое влияние и какие последствия на здоровье людей могут оказывать или уже оказывают, действующие промышленные предприятия (в т.ч. сланцевые) и химические заводы.

Пора решать проблему! Дайте нам дышать!

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