Дачный конфликт в Ида-Вирумаа закончился ударами тяпкой по голове: суда, скорее всего, не будет

Пострадавший — Виктор, 1932 года рождения. Его сосед Валентин, 1931 года рождения, участвовавший в нападении на Виктора, подозреваемым в рамках дела, открытого год назад, не стал, в отличии от его супруги, Евгении, опять же очень пожилой женщины. Удары тяпкой по голове оппонента в споре с 27-летней историей наносила именно она.

Война за территорию

Разногласия между соседями начались еще в советское время, в 1990 году, вскоре после того как пенсионер Валентин и его жена, Евгения, приобрели дачу — небольшой дом на шести сотках в нарвских садах ”Энергетик-2”. Валентин взялся за строительство так называемого хозблока, объединяющего крошечную баньку и помещения для хранения чего бы то ни было. Несмотря на настойчивые возражения своих соседей, Виктора и его супруги Серафимы, заложил фундамент постройки практически по границе участка, таким образом, что воде с двускатной крыши в случаях ливней было бы некуда деваться, кроме как течь на соседский грунт.

Виктор с Валентиной остановили строительство, обратившись к властям, занявшим их сторону, и фундамент хозблока уже более четверти века так и остается фундаментом. А гора блоков из сланцевой золы, самого популярного в Нарве строительного материала того времени, с тех пор занимает место на и без того довольно захламленном участке. На его фоне дача Виктора и Серафимы просто образцовая: идеальный порядок, аккуратный домик, вспаханные грядки, начинающий оживать цветник.

”Так было всегда”, — говорит Виктор, демонстрирующий вместе с Серафимой необыкновенную для людей, которым под 90, бодрость и работоспособность. Пока мы беседовали, они успели посадить однолетние цветы и семена огурцов на рассаду. Супруги уверены, что причиной постоянной неприязни, всевозможных гадостей со стороны соседей было не только не состоявшееся строительство хозблока, но и банальная зависть.

Конфликт достиг острой стадии после того, как соседи Виктора и Серафимы решили продать свою дачу, настаивая на том, что граница их участка выходит за пределы определяющей ее изгороди.

”Они решили, что метка на плане земельного участка, обозначающая место, по которому геодезистом определялась высота над уровнем моря, на самом деле обозначает границу, — рассказывает Виктор. — Это, конечно, ерунда”.

”Если бы я ее не остановила — убила бы, наверное”

В один из теплых майских деньков 2016 года занимавшаяся домашними делами в дачном домике Серафима услышала шум на участке, вышла посмотреть, что происходит и застала сцепившихся на одной из ее грядок супруга и соседа, а также соседку, наносившую Виктору удары тяпкой по голове.

”Я буквально повисла на этой тяпке, — рассказывает Серафима. — Но она все равно старалась бить дальше. Если бы я ее не остановила, Евгения убила бы его, наверное. Вообще меня поразило то, сколько в ней было силы и злости”.

На место происшествия вызвали полицию, которая начала расследование по факту нанесения телесных повреждений. Виктора доставили в приемный покой, где медики наложили швы на рваные раны.

Свидетелями происшествия были и другие соседи, двое потом давали свои показания в рамках дела, ведущегося в отношении Евгении.

Дело за экспертизой

В Вируской окружной прокуратуре Delfi сообщили, что дело в данный момент находится в досудебном производстве, организована дополнительная экспертиза и до получения ее результатов пройдет некоторое время.

По словам Виктора и Серафимы речь идет об экспертизе на предмет того, может ли их обидчица отвечать перед законом в силу своего психического состояния.

Первая экспертиза, результаты которой правоохранительным органам передала дочь Евгении, показала, что та в силу возрастных изменений утратила возможность понимать значение и последствия своих действий.

”Скорее всего, и вторая, официальная экспертиза, даст тот же результат, — говорит Виктор. — Во всяком случае, мы спокойны, уверены, что такого нападения больше не повторится”.

Репортеру Delfi пообщаться с соседями Виктора и Серафимы не удалось: они уже очень давно не бывают на даче.