Circle K открывает обновленные станции обслуживания в Нарве

Начавшийся в Таллинне в апреле переход станций обслуживания Statoil на глобальный бренд Circle K докатился и до Нарвы, где на следующей неделе будут торжественно открыты станции Линнапийри и Кесклинна, сообщает Circle K Eesti AS.

Компания Circle K Eesti AS — ведущая в Эстонии сеть станций обслуживания и розничный продавец моторного топлива — запустила в апреле переход на крупнейшую в мире торговую марку магазинов шаговой доступности Circle K. Сегодня под новой торговой маркой работают уже 20 станций обслуживания в Харьюмаа, Тартумаа, Пярнумаа и Рапламаа.

В Нарве предприятие откроет обновленные станции обслуживания на следующей неделе: станция обслуживания Кесклинна будет торжественно открыта 16 мая, а станция обслуживания Линнапийри — 18 мая. Станции обслуживания в Йыхви и Кохтла-Ярве будут обновлены в первой половине июля.

”К концу июля мы планируем обновить все свои станции полного обслуживания, а обновление автоматических заправок Circle K начнется в середине июля и завершится в сентябре”, — рассказал генеральный директор Circle K Eesti AS Кай Реало. Точный график смены названий на станциях обслуживания в разбивке по месяцам и уездам можно найти на сайте www.circlek.ee.

По данным Реало, потребители быстро привыкли к обновленным станциям обслуживания — отзывы приходят позитивные. В первые недели работы все станции в цветах Circle K оказались успешны, а число ежедневных посетителей выросло. В период кампаний по случаю открытия число клиентов выросло в несколько раз, продажа хот-догов и кофе в дни открытия выросла почти в 10 раз, а продажа выпечки — почти в 20 раз.

”Мы стараемся предлагать клиентам качественные уникальные товары и дополнительную ценность. Это не изменится и с выходом на рынок новой торговой марки. Наша цель — стать стандартом качества обслуживания розничной торговли в Эстонии. Наша рыночная позиция сегодня очень прочна, и мы продолжим делать упор на главных категориях, которыми мы хорошо известны — топливо, питание, автомойка и кофе. Это иллюстрирует и буква ”K” на торговой марке, одновременно являющаяся символом наших ключевых товаров: kütus, kabanoss ja kohv” (в переводе с эстонского ”топливо, кабанос и кофе”)”, — добавил Реало.

Все европейские станции обслуживания Statoil переходят на торговую марку Circle K — новый глобальный бренд магазинов шаговой доступности. Смена торговой марки никак не скажется на структуре организации и на количестве работников.

Circle K Eesti AS принадлежит канадскому международному концерну Alimentation Couche-Tard, в котором работают более 100 000 человек. Под торговой маркой концерна Circle K в Северной Америке, Европе и Азии действуют более 12 500 магазинов шаговой доступности и станций обслуживания.

Розничный продавец моторного топлива с крупнейшей долей рынка в Эстонии Circle K Eesti AS является собственником и оператором 56 станций полного обслуживания, 19 автоматических заправочных станций, а также одного магазина шаговой доступности под марками Statoil и Circle K. Предприятие трудоустраивает около 700 человек, причем большинство работает на станциях обслуживания.