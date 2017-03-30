Cилламяэские учреждения получили предписания от спасателей

За несколько минувших недель от спасателей поступил целый ряд предписаний по поводу противопожарной готовности нескольких зданий силламяэской муниципальной сферы, в том числе детских учреждений. Значительная часть поводов для замечаний, как уверили ”Инфопресс” в Силламяэ, к настоящему времени уже устранена.

Среди адресов, по которым у службы надзора за пожарной безопасностью были претензии, — школа ”Ваналинна”, городской музей, детский дом ”Лоотус”, детсад ”Яаниуссике”, а также здание на ул. Чкалова, 1а, где располагаются некоторые муниципальные службы. Сроки исполнения выданных предписаний колеблются от 15 марта до конца текущего года.

Примерно половина замечаний касалась таких вещей, как уборка с эвакуационных путей разных легковоспламеняемых предметов, корректировка внутриведомственных спасательных планов или обеспечение регулярного внутреннего контроля. Но спасатели потребовали от руководителей учреждений и от города и некоторых инвестиций в пожаробезопасность помещений, т.е. кое-что установить, приобрести и т.д.

Директор детского попечительского учреждения ”Лоотус” Кятлин Каурла во вторник сказала ”ИП”, что во исполнение требований пожарных ”Лоотус” уже решил вопросы с противопожарной дверью в одной из секций дома, с проверкой огнетушителей и пожарных кранов, с очисткой вентиляции и актом на электроустановки, осталось только провести эвакуационные учения.

- Финансово это был для нас большой удар, — признала Каурла. — Мы потратили, если не ошибаюсь, порядка трех тысяч евро, а для государственного учреждения и тысяча большая сумма, на которую можно многое сделать для детей. Конечно, хорошо, если бы все эти работы можно было провести постепенно, за год-полтора. С другой стороны, к пожаробезопасности тоже надо относиться серьезно, если вспомнить, например, что случилось несколько лет назад со школой в Синимяэ.

По словам Аннели Васиевой, заведующей садиком ”Яаниуссике”, предписания пожарных не означали никакой катастрофы и дошкольное учреждение с большинством уже справилось. Осталось установить дополнительное аварийное освещение, и это будет сделано в срок, заверила руководитель.

В силламяэском музее во вторник также подтвердили, что предписания выполнены и как раз во время звонка корреспондента специалисты меняли положения кнопок пожарной сигнализации: спасательный департамент велел опустить их на стенах здания с высоты человеческого роста на уровень 1,2-1,6 метра от пола. Музей справился с работами за счет собственных средств.

Что касается зданий Ваналиннаской школы и городских учреждений на Чкалова, 1а, то мэрия города уже отчиталась перед спасателями, что и когда в них может быть сделано. В школе уже установлены требуемые устройства для открывания-закрывания дверей, а в ходе идущих сейчас каникул будет поставлено аварийное освещение на эвакуационных путях в районе гардероба и столовой. На Чкалова, 1а восстановлена целостность противопожарной секции на первом этаже, где находится детский центр, а вот на восстановление, как требует инспектор, наружной эвакуационной лестницы на правой стороне дома понадобятся деньги, проектирование и время, пояснил ”ИП” вице-мэр Силламяэ по хозяйственным вопросам Александр Канев. Как и попросило самоуправление, спасатели отодвинули срок исполнения этого требования на конец года.

По данным ”ИП”, по Ваналиннаской школе от надзорной службы поступили также дополнительные замечания, однако получить соответствующий комментарий от директора учебного заведения нам не удалось — она в отъезде.

Заместитель руководителя по надзору за пожарной безопасностью Идаского спасательного центра Марти Сийм, комментируя ”Инфопрессу” нынешнее обилие силламяэских предписаний, сказал, что спасательный центр все время интересуется тем, как обстоят дела с пожаробезопасностью в Силламяэ, так же, как и в других самоуправлениях. Он отметил, что актуальны сегодня не только школы и садики:

- Спасательный центр ведет контроль объектов, исходя из оценки рисков. Ранее мы плотно занимались учреждениями образования и ухода. Поскольку ситуация с пожаробезопасностью, в сотрудничестве с собственниками объектов, улучшилась, мы в данный момент направили внимание больше на другие объекты — в их числе торговые центры, учреждения, предлагающие постой, и пр.- и установили, что здания настолько в строительном смысле изменились, что повлияло и на их пожаробезопасность. Например, пути эвакуации. Чтобы устранить эти недостатки, мы и выдали соответствующие предписания, в том числе силламяэскому городскому управлению, которое занимается осуществлением строительного надзора.