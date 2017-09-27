Чтобы построить в Нарве госгимназию, нужно решить вопрос с автомастерской

Хотя строительство в Нарве единой государственной гимназии для русских и эстонцев уже, казалось бы, решенный вопрос, городские власти продолжает обсуждать с государством планы и условия сотрудничества, и в деталях все не так просто.

"Если предложение Нарвы построить гимназию не на 800 ученических мест, а на 900, с запасом, было без проблем одобрено министерством, то вопрос о строительстве спортзала для гимназии вызвал трудности", — рассказывает участвующий в переговорах вице-мэр Нарвы по вопросам культуры и образования Вячеслав Коновалов.

Вопрос спортзала

Вице-мэр обращает внимание на то, что строительство спортивной инфраструктуры на средства, выделенные Эстонии еврофондами на развитие школьной сети, невозможно. То есть на то, чтобы построить школьный спортзал, создающийся для учебного процесса, выполнения программы в тех же госгимназиях, в рамках общего бюджета проекта денег не дают.

По словам Коновалова, все-таки была достигнута предварительная договоренность с Министерством образования, согласно которой государство возьмет на себя решение вопроса финансирование строительства спортзала для госгимназии, и этого будет касаться отдельное соглашение между государством и Нарвой.

Один из руководителей министерства образования Калле Кюттис, отвечающий за развитие государственной школьной сети, сказал Delfi, что еще предыдущий состав правительства, определяя принципы распределения европейского финансирования на обновление школ и гимназий, решил оставить за скобками спортивную инфраструктуру.

”Насколько это правильно, не нам решать. Это было политическое решение, а смысл его заключался в том, чтобы и местные самоуправления финансово участвовали в развитии школ и гимназий или находили другие возможности для организации спортивных занятий”, — сказал Кюттис.

По его словам, государство все-таки возьмет на себя решение задачи поиска средств на строительство спортивного зала для нарвской госгимназии — эту идею уже поддержало три министра.

”Все понимают, что Нарва находится в особом положении, то есть бюджетные возможности города довольно ограничены”, — сказал Кюттис, допуская, что средства на спортзал будут выделены из госбюджета.

Вопрос автомастерской

Другую сложность создает наличие автомастерской City Car Service OÜ, можно сказать, в дальнем углу территории, на которой будут возводить госгимназию. Сейчас к автомастерской ведет небольшая дорога — между Кесклиннаской гимназией и местом, где будут строить госгимназию. С другой стороны находится стадион ”Калев-Фама”, и возможностей обеспечить подъезд к мастерской, не создавая угрозы для учеников, немного.

Автомастерская располагается в гаражных ангарах, принадлежащих известному нарвскому предпринимателю Александру Брокку, то есть City Car Service OÜ арендует у него площади. Брокк готов уступить эту недвижимость за 150 тысяч евро, но ни город, ни государство брать на себя расходы по выкупу недвижимости не готовы.

Александр Брокк сообщает, что когда несколько лет назад строился стадион, вставал вопрос о выкупе у него гаражных ангаров, но не удалось договорится о цене и ангары остались на своем месте, которое устраивает City Car Service OÜ на 100 процентов. Недалеко находится торговый центр Fama, где отдающие в ремонт машины люди могут дожидаться его завершения, что очень актуально для иногородних клиентов.

”Автомастерская годами успешно работает на этом месте, и я, разумеется, считаю принципиально важным, чтобы этот бизнес сохранился в этом или другом месте. Вообще, я предложил несколько вариантов выхода из ситуации, в том числе обмен моей недвижимости на аналогичную городскую, но у города ничего подходящего не нашлось. Для меня был бы приемлем вариант обмена на участок городской земли, на котором сам мог бы построить ангары, но и тут договориться не получилось”, — рассказывает предприниматель.

Вячеслав Коновалов отмечает, что, так или иначе, нужно будет решать вопрос парковки у новой госгимназии, и, возможно, его удастся решить таким образом, чтобы одновременно обеспечить подъезд к автомастерской City Car Service OÜ.

В любом случае найти устраивающее все три стороны решение еще предстоит.

Напомним, что Нарва и Министерство образования в мае 2016 заключили соглашение о создании двух государственных гимназий, русской и эстонской, запланировав их открытие в 2021 году. Недавно от идеи двух гимназий, для русских и для эстонцев, отказались, решив строить единую, рядом с Кесклиннаской гимназией, на трех участках недвижимости, которые сейчас занимают давно пришедшие в упадок здания по адресам улица Пушкина, 29а, 31, 33.

В соответствии с соглашением о намерениях, город Нарва обязался произвести безвозмездное отчуждение территории в городе Нарве, необходимой для строительства и обслуживания здания государственной гимназии (A. Puškini 29a, 31, 33) Эстонской Республике через Министерство не позднее, чем в течение 4 месяцев, считая с подписания соглашения.

На прошлой неделе депутаты Нарвского городского собрания передали государству недвижимость по Пушкина, 29a, 31, 33, несмотря на то, что соглашение о сотрудничестве с государством еще не готово.

Городские власти в числе прочего надеются на то, что новая госгимназия будет гармонировать с соседней Кесклиннаской гимназией, которой предстоит глобальное обновление, если заявка Нарвы на фондовое финансирование ее реконструкции будут одобрена.

Все-таки, какой будет новая государственная гимназия в Нарве, единая — для говорящих и по-русски, и по-эстонски, и будет ли она вообще построена, в большой степени зависит от того, кто сформирует большинство в новом составе горсобрания. Впрочем, позиции главных претендентов на места в горсобрании — правящих центристов и оппозиционной ”Нашей Нарвы” — по вопросу будущей гимназии можно назвать идентичными. Оппозиционеры разве что сомневаются в том, что нынешней власти удалось бы реализовать проект в срок — все-таки учеников гимназия должна принять 1 сентября 2021 года.

На Пушкина, 31 в свое время работала вспомогательная школа, но со второй половины 2000-х здание пустует, но разрушаться начало гораздо раньше. Парадоксально, но подвалы здания, расположенного в самой высокой точке Нарвы, на скале, давно затапливало, что, разумеется, добивало построенное в 60-х здание, ни разу не переживавшее капремонта. Дело в том, что построенные рядом гаражи перекрыли путь стокам, и после дождей избытки влаги оказываются в подвальной части. В 2009 году эту недвижимость, площадью 3359 квадратных метров город пытался продать за 6 900 000 крон (442 тысячи евро), но покупателей не нашлось.

На Пушкина, 33 до недавнего времени размещалось большинство нарвских национальных культурных обществ, а также других НКО, которые переехали год назад в освободившееся здание 6-й школы, где и разместился Дом народов. В пристройке, Пушкина, 29а, когда-то была Вечерняя музыкальная школа, а потом — офисы разных организаций.