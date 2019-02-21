21.02.2019, 13:50

Что же будет с 500 тоннами естественно-радиоактивных отходов силламяэского завода? Просто захоронить нельзя

 (8)
Алексей Старков
Алексей Старков
EST 1
Silmet
SilmetFoto: Andres Putting

К марту будет ясно — продолжит или прекратит Департамент окружающей среды (ДОС) свое производство по ходатайству силламяэского завода ”НПМ Силмет” об утилизации естественно-радиоактивных отходов предприятия, вокруг которых в начале года масс-медиа подняли шум,

Речь идёт о так называемых NORM-остатках силметовского производственного процесса (аббревиатура от английского выражения ”naturally occurring radioactive materials”, ”природные радиоактивные материалы”. — прим. авт.), которые в количестве около 500 тонн скопились на предприятии, поскольку прежний американский собственник завода не смог их вывезти, и которые предположительно могут быть утилизированы путём их смешивания в соотношении 1:500 со сланцевой золой местной ТЭЦ и в составе этой смеси использованы при строительстве на территории порта.

Пока, однако, официального разрешения на такую утилизацию NORM-остатков нет.

”Ходатайство ”НПМ Силмет” по-прежнему в производстве Департамента окружающей среды. Департамент запросил от ходатая дополнительные данные, необходимые для дальнейшего делопроизводства, которые на сегодня не представлены… Не позднее чем к марту выяснится, продолжится ли производство по заявлению ”НПМ Силмет” или закончится”, — проинформировала во вторник ”Инфопресс” представитель ДОС Силле Адер.

Группа оппозиционных депутатов Силламяэского горсобрания и силламяэское НКО ”Центр прикладной экологии” в январе обратились в департамент с письмом, в котором настаивают, чтобы до выдачи упомянутого разрешения предприятию обязательно была проведена процедура оценки влияния планируемых процессов на окружающую среду.

По словам Силле Адер, пока департамент не может продолжать производство по заявке на утилизацию естественно-радиоактивных остатков и сформировать свою позицию относительно предложений о возможной оценке влияния на среду. В случае продолжении производства все поступившие предложения обещают оценить, сформулировать по ним точку зрения ведомства и составить публичный проект решения, по которому испросят и мнение местного самоуправления.

Вопрос темпов вторичного использования


На прошедшем в начале февраля в Нарве очередном брифинге различных правительственных чиновников выступил и специалист ДОС Алар Польт, который пояснил, что процесс с выдачей разрешения на смешивание NORM-остатков с золой и применение этой смеси при строительстве в порту встал из-за того, что планы ”Силмета” должны быть согласованы с планами развития порта.

Прослойка из золы используется в порту, когда в море отсыпаются новые территории, и это делается уже лет десять, но до сих пор это была просто зола, а с использованием смеси ”зола плюс NORM-остатки” порт ещё не определился, потому что в ближайшее время больших планов отсыпки новых территорий нет, сказал ”ИП” член правления ”Силламяэ Садам” Маргус Вяхи.

- Но ясно, что мы будем использовать только экологически безопасную золу, которая не превышает никаких природных фоновых значений по радиации, — заверил он.

- Пока разрешения /на смешивание/ нет, и причина — не в аспектах безопасности, а в аспектах темпов вторичного использования этого материала. Чиновники хотели бы установить более чёткие даты и тонны, идут переговоры о том, какие темпы вторичного использования предвидятся, — добавил руководитель частно-государственного экологического оператора портовой зоны ”Экосил” Анти Сийнмаа.

Иными словами, идёт поиск компромиссного решения, при котором зола с рассеянными в ней естественно-радиоактивными отходами определённо нашла бы применение, а не копилась.

По словам Сийнмаа, в порту в любой момент может появиться новый клиент, для которого потребуется готовить земельный участок, что будет означать снятие слоя известняка и перемещение его на отсыпку искусственной суши в море. Поверх известнякового основания территории, выше уровня воды, и кладётся зольная прослойка. Если дело дойдёт до смешивания золы с силметовскими отходами, то такая смесь перед использованием должна ещё полгода-год выдерживаться на складе.
- Мне кажется, мы достигнем какого-то согласия в течение первого полугодия, — надеется руководитель ”Экосила”.

”Складирование — не альтернатива”

ТОП


Использовать будущую возможную смесь золы и NORM-остатков на других, кроме как в порту Силламяэ, строительных объектах теоретически возможно, но ”Силмет” и ”Экосил” этого не планируют, а если есть заинтересованные из других мест, то им надо самим получать для этого разрешения, явствовало из пояснений Анти Сийнмаа.

Просто взять и захоронить эти отходы, пусть даже и в смеси с чем-то, тоже нельзя. Предварительным условием для того, чтобы их смешать с золой, является условие вторичного использования полученного материала, подчеркнул Сийнмаа.

- В Эстонии нет альтернатив тому, чтобы сделать NORM-остатки ”НПМ Силмет” безопасными. Откладывать их — не альтернатива для предотвращения возникновения отходов, а держать их без приведения в безопасное состояние — это окончательное складирование радиоактивных отходов, чего в любом случае следует избегать и использовать как последнее средство, — сообщили в Департаменте окружающей среды.

- Знаю, что ”Силмет” не перестал искать и варианты продажи этих остатков, — обозначил Анти Сийнмаа ещё один вероятный путь решения проблемы, который, правда, до сих пор успеха не принёс.

Читайте также: