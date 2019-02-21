Что же будет с 500 тоннами естественно-радиоактивных отходов силламяэского завода? Просто захоронить нельзя

По словам Силле Адер, пока департамент не может продолжать производство по заявке на утилизацию естественно-радиоактивных остатков и сформировать свою позицию относительно предложений о возможной оценке влияния на среду. В случае продолжении производства все поступившие предложения обещают оценить, сформулировать по ним точку зрения ведомства и составить публичный проект решения, по которому испросят и мнение местного самоуправления.

Вопрос темпов вторичного использования



На прошедшем в начале февраля в Нарве очередном брифинге различных правительственных чиновников выступил и специалист ДОС Алар Польт, который пояснил, что процесс с выдачей разрешения на смешивание NORM-остатков с золой и применение этой смеси при строительстве в порту встал из-за того, что планы ”Силмета” должны быть согласованы с планами развития порта.

Прослойка из золы используется в порту, когда в море отсыпаются новые территории, и это делается уже лет десять, но до сих пор это была просто зола, а с использованием смеси ”зола плюс NORM-остатки” порт ещё не определился, потому что в ближайшее время больших планов отсыпки новых территорий нет, сказал ”ИП” член правления ”Силламяэ Садам” Маргус Вяхи.

- Но ясно, что мы будем использовать только экологически безопасную золу, которая не превышает никаких природных фоновых значений по радиации, — заверил он.

- Пока разрешения /на смешивание/ нет, и причина — не в аспектах безопасности, а в аспектах темпов вторичного использования этого материала. Чиновники хотели бы установить более чёткие даты и тонны, идут переговоры о том, какие темпы вторичного использования предвидятся, — добавил руководитель частно-государственного экологического оператора портовой зоны ”Экосил” Анти Сийнмаа.

Иными словами, идёт поиск компромиссного решения, при котором зола с рассеянными в ней естественно-радиоактивными отходами определённо нашла бы применение, а не копилась.

По словам Сийнмаа, в порту в любой момент может появиться новый клиент, для которого потребуется готовить земельный участок, что будет означать снятие слоя известняка и перемещение его на отсыпку искусственной суши в море. Поверх известнякового основания территории, выше уровня воды, и кладётся зольная прослойка. Если дело дойдёт до смешивания золы с силметовскими отходами, то такая смесь перед использованием должна ещё полгода-год выдерживаться на складе.

- Мне кажется, мы достигнем какого-то согласия в течение первого полугодия, — надеется руководитель ”Экосила”.

”Складирование — не альтернатива”



Использовать будущую возможную смесь золы и NORM-остатков на других, кроме как в порту Силламяэ, строительных объектах теоретически возможно, но ”Силмет” и ”Экосил” этого не планируют, а если есть заинтересованные из других мест, то им надо самим получать для этого разрешения, явствовало из пояснений Анти Сийнмаа.

Просто взять и захоронить эти отходы, пусть даже и в смеси с чем-то, тоже нельзя. Предварительным условием для того, чтобы их смешать с золой, является условие вторичного использования полученного материала, подчеркнул Сийнмаа.

- В Эстонии нет альтернатив тому, чтобы сделать NORM-остатки ”НПМ Силмет” безопасными. Откладывать их — не альтернатива для предотвращения возникновения отходов, а держать их без приведения в безопасное состояние — это окончательное складирование радиоактивных отходов, чего в любом случае следует избегать и использовать как последнее средство, — сообщили в Департаменте окружающей среды.

- Знаю, что ”Силмет” не перестал искать и варианты продажи этих остатков, — обозначил Анти Сийнмаа ещё один вероятный путь решения проблемы, который, правда, до сих пор успеха не принёс.