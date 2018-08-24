Что такое PÕXIT и как он связан с Северо-Востоком Эстонии?

По заверениям Суттера, будущим производства энергии из сланца является совместное производство электроэнергии и сланцевого масла при помощи технологии Enefit280. ”Совместное производство масла и электричества в процессе Enefit280 является наиболее эффективным и экологически чистым производственным процессом. Разумно придать ценность самому важному ископаемому Эстонии — сланцу — при помощи данного процесса”, — отметил Суттер.

По словам председателя правления Eesti Energia, сейчас предприятие подготавливает инвестиционное решение о строительстве нового завода по производству сланцевого масла и будет готово предоставить его собственнику в начале следующего года. Суттер отметил, что сланцевая промышленность становится на предприятии крупной энергетикой, что сопровождается использованием помимо сланца также и других источников энергии — биомассы, старых автомобильных шин, торфа. ”Естественно крупная энергетика останется регулируемой”, — добавил он.

Помимо развития технологий в Eesti Energia трансформация сланцевой промышленности отображена и недавно принятых на государственном уровне трех стратегических документах: в программе развития сланца, в основах климатической политики и в программе развития энергоэкономики, в которой прописана амбиция развития возобновляемой энергетики. ”Необходимость производить энергию эффективно и наиболее щадящим по отношению к окружающей среде способом многократно упомянута в программах. Я чувствую ответственность за то, чтобы указанное там было выполнено. Если мы сможем выполнить эту большую работу и к 2030 году будем там, куда ведут программы, то это будет большой шаг на пути развития энергетики”, — сказал Хандо Суттер на конференции.

В традиционном Дне окружающей среды, который в этот раз проходит в Кохтла-Ярве, принимает участие более 200 человек. Обсуждают значение термина PÕXIT и дискутируют на тему развития или прекращения сланцевой промышленности чиновники, ученые и члены партий, представленных в Рийгикогу, а также представитель Партии зеленых.