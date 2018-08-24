Что такое PÕXIT и как он связан с Северо-Востоком Эстонии?

23 августа на Дне окружающей среды Eesti Energia в Центре культуры Кохтла-Ярве главной темой стал PÕXIT. Под данным термином люди с зеленым мышлением подразумевают выход из сланцевой промышленности, сообщает Eesti Energia.
По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, развитие сланцевой промышленности является частью естественным образом происходящего PÕXIT. ”Срок жизни построенных в 1960-ых годах энергоблоков заканчивается. Наиболее старые энергоблоки в Нарве уже закрыты. В следующем году будет завершена эксплуатация еще как минимум трех возрастных и менее эффективных блоков с общим объемом приблизительно 600 МВт. Выбывающую мощность частично заменит современная и эффективная электростанция Аувере, которую мы недавно приняли от General Electric. Эти процессы, а также происходящее в Eesti Energia развитие возобновляемой энергетики, являются частью трансформации энергетики, что на мой взгляд является сутью процесса PÕXIT”, — отметил председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. Стратегическая цель Eesti Energia увеличить часть электроэнергии, производимой из возобновляемых и альтернативных источников, до 40% к 2022 году.
По заверениям Суттера, будущим производства энергии из сланца является совместное производство электроэнергии и сланцевого масла при помощи технологии Enefit280. ”Совместное производство масла и электричества в процессе Enefit280 является наиболее эффективным и экологически чистым производственным процессом. Разумно придать ценность самому важному ископаемому Эстонии — сланцу — при помощи данного процесса”, — отметил Суттер.
По словам председателя правления Eesti Energia, сейчас предприятие подготавливает инвестиционное решение о строительстве нового завода по производству сланцевого масла и будет готово предоставить его собственнику в начале следующего года. Суттер отметил, что сланцевая промышленность становится на предприятии крупной энергетикой, что сопровождается использованием помимо сланца также и других источников энергии — биомассы, старых автомобильных шин, торфа. ”Естественно крупная энергетика останется регулируемой”, — добавил он.
Помимо развития технологий в Eesti Energia трансформация сланцевой промышленности отображена и недавно принятых на государственном уровне трех стратегических документах: в программе развития сланца, в основах климатической политики и в программе развития энергоэкономики, в которой прописана амбиция развития возобновляемой энергетики. ”Необходимость производить энергию эффективно и наиболее щадящим по отношению к окружающей среде способом многократно упомянута в программах. Я чувствую ответственность за то, чтобы указанное там было выполнено. Если мы сможем выполнить эту большую работу и к 2030 году будем там, куда ведут программы, то это будет большой шаг на пути развития энергетики”, — сказал Хандо Суттер на конференции.
В традиционном Дне окружающей среды, который в этот раз проходит в Кохтла-Ярве, принимает участие более 200 человек. Обсуждают значение термина PÕXIT и дискутируют на тему развития или прекращения сланцевой промышленности чиновники, ученые и члены партий, представленных в Рийгикогу, а также представитель Партии зеленых.