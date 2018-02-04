Членом Экологического круглого стола Нарвы может стать любой горожанин

Привлечь как можно большее количество нарвитян к благоустройству и озеленению родного города, вести экологическое просвещение в детских садах, школах, квартирных товариществах, создать механизм взаимодействия рядовых горожан и местных властей — вот основные задачи Экологического круглого стола Нарвы, который был создан на прошлой неделе, сообщает ”Виру Проспект”.

Инициаторами его создания явились члены некоммерческого объединения Uus Sild (”Новый мост”) и НКО ”Центр прикладной экологии”(RÖK). По словам члена правления Uus Sild Владимира Наумова, идея организовать в Нарве Экологический круглый стол возникла в ходе осуществления проекта People´s Parks (”Народные парки”), который нарвское НКО осуществляло на протяжении прошлого года в содружестве с некоммерческими организациями российского Петрозаводска и датского Копенгагена.

- Наш проект был нацелен на то, чтобы разбудить в жителях желание что-то делать своими силами для улучшения городского пространства. На наших обучающих семинарах мы поднимали вопросы озеленения, улучшения парковых территорий, которые находятся рядом с квартирными товариществами и учебными заведениями, сортировки отходов, экологического землепользования и экологического образования — начиная с детского сада. Мы говорили о набирающем силу в Европе движении по созданию так называемых народных парков — то есть руками самих горожан, провели большой опрос среди нарвитян, — говорит Владимир Наумов. — И мы убедились, что интерес к этим вопросам у нарвитян есть, и желание действовать тоже есть. Как пример — закладка в конце прошлого года нового городского парка на пустыре около телевышки, часть которого будет создаваться и поддерживаться усилиями активных горожан.

Проект People´s Parks формально закончен, но он продолжит свою деятельность в формате Экологического круглого стола Нарвы и охватит даже более широкий круг тем, чем было прежде.

- Экологический круглый стол — это открытая площадка для развития и обсуждения идей, благодаря ей мы сможем выявить все городские инициативы по вышеперечисленным вопросам, объединить их и претворять в жизнь, по крайней мере, начать это делать, — делится планами Владимир Наумов. — Круглый стол — это еще и механизм сотрудничества с департаментами Нарвской управы при решении вопросов экологии, разработки новых программ по благоустройству.

На первую встречу Экологического круглого стола пришли те, кому интересны и близки темы окружающей среды, природы, экологического просвещения.

В первую очередь это были педагоги нарвских детских садов и школ, а также председатели нескольких КТ Нарвы и просто интересующиеся темой развития гармоничного городского пространства горожане, из Силламяэ приехала Марина Янсен, руководитель НКО ”Центр прикладной экологии”. На первом заседании было решено, что участником Экологического круглого стола Нарвы может стать любой заинтересованный житель города, а также любая организация. Деятельность круглого стола будет координироваться председателем или советом, они будут избираться на один год.

Встречи-собрания будут проводиться 1 раз в месяц или реже. Информационной платформой круглого стола является ”Ida-Virumaa EkoPortaal” — группа в Фейсбуке, собственный сайт круглого стола планируется создать в будущем. Всю информацию о встречах см. на www .peoplespark.ee. Принцип деятельности круглого стола состоит в том, что рабочие группы создаются добровольно, на основе общего интереса вокруг темы, выдвинутой кем-то из участников. На первом заседании был выбран совет экологического круглого стола. В него вошли три человека: Наталья Полякова, член НКО Uus Sild, Марина Янсен, руководитель НКО ”Центр прикладной экологии” (г. Силламяэ), Александр Мясоедов, редактор газеты ”Город”.