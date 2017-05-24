Читательница: я не получаю счета за квартиру. Что делать?

В редакцию русского Delfi обратилась нарвитянка Татьяна Сихто. Она утверждает, что не получает счета за квартиру, потому как, проживая в Финляндии, у нее нет возможности проверить почтовый ящик. В электронном виде ей счета также не высылают. По словам председателя товарищества, она об этом и не просила.

„Я являюсь собственником жилья в Нарве на улице Креэнхольми. Дом входит в квартирное товарищество „Юбилейный”. Проблема в том, что в течение полугода я не получаю счетов за коммунальные услуги”, — поделилась проблемой читательница.

По словам Татьяны, у нее нет возможности проверять свой почтовый ящик, так как в данный момент она живет в Финляндии у мужа. „Я просила председателя КТ Евгению Полусоцкую присылать счета в электронном виде, но мои просьбы полностью игнорируется. Или же отказ мотивируется тем, что „бухгалтер не умеет этого делать”. Но председатель говорит, что кидает мне счета в мой почтовый ящик. Может быть, и кидает, но до меня они не доходят. Да и как я могу их получать, если я в Финляндии?”

Так как за полгода, по словам читательницы, она не видела ни одного счета, она делает авансовые перечисления за коммунальные услуги в размере 2-3 евро ежедневно в надежде, что „все же поймут, что никаких цифр для оплаты нет”. „Однако товарищество, вернее, председателя и бухгалтера это устраивает”, — поведала Татьяна и добавила, что на ее звонки председатель не отвечает, и связаться с ней невозможно.

Товарищество: все решаемо

По словам председателя КТ ”Юбилейный” Евгении Полусоцкой, платежные квитанции доставляются всем жильцам через почтовые ящики, если от них не поступило заявления о другом методе доставки. „Заявления от собственника этой квартиры не поступало”, — утверждает председатель.

Также, по ее словам, телефонных звонков от Татьяны ей также не поступало. То, что Татьяна сменила фамилию, товарищество узнало случайно через сообщение банка, где у собственника заключен договор на прямое платежное поручение.

„Периодически на короткое время Татьяна приезжает в Нарву, где пройдены все инстанции, — добавила Полусоцкая. — Действительно, начиная с 5 мая идут ежедневные перечисления на счет КТ, иногда и по два раза в день, но договор с банком не прерван — просто на счету недостаточно средств”.

„Все вопросы решаемы”, — резюмировала председатель.

Ассоциация руководителей КТ: сменить бухгалтера?

По словам члена правления Ассоциации руководителей КТ Раисы Варес, основанием для оплаты является счет, который должен соответствовать Закону о бухучете. „Нет счета — нет оплаты”. Также, по ее словам, как правило, в уставе написано, что он должен содержать. Обычно квартирособственник может делать предоплату.

„Квартирособственник должен сам позаботиться о том, как получить счет, если он не проживает по месту регистрации, — объяснила Варес. — В наше время посылать счет на электронную почту квартирособственника — нормальное явление. КТ может заключить договор с банком и посылать счета в банк, где уже квартирособственник заключает прямое поручение на оплату”. Перечисления каждый день в 2-3 евро вызывают у нее много вопросов.

„Если бухгалтер не умеет послать счет на электронную почту, то, видимо, бухгалтера надо сменить”, — резюмировала Варес.