Читательница из Кивиыли: три недели без горячей воды — это нереально долго!

После того, как Delfi опубликовал напоминание нарвитянам о том, что 3 июля отключат горячую воду, а вернут ее 10-го, нам написала наша читательница из Кивиыли. Она сообщила, что у них в городе отключение горячей воды произошло одновременно с Нарвой, но появиться она снова в кранах только 21 июля, то есть спустя почти три недели.

После того, как Delfi опубликовал напоминание нарвитянам о том, что 3 июля отключат горячую воду, а вернут ее 10-го, нам написала наша читательница из Кивиыли. Она сообщила, что у них в городе отключение горячей воды произошло одновременно с Нарвой, но появиться она снова в кранах только 21 июля, то есть спустя почти три недели.

При том, что Кивиыли несоизмеримо меньше Нарвы, и в нем всего 66 домов являются клиентами AS Kiviõli Soojus, в то время как AS Narva Soojusvõrk отапливает в общей сложности 692 объекта, такая разница кажется странной. Жительница Кивиыли возмущена тем, что ее семью так долго оставляют без горячей воды.

”В квартирах сыро, белье не сохнет, про невозможность помыться по человечески и вовсе нечего говорить, — пишет она. — Мы будто бы оказались в прошлом веке. Как быть, как жить, что делать? У нас двое маленьких детей, это постоянная стирка, уборка. А как мыть-то детей? Три недели — это нереально долго. Помогите разобраться, в чем дело в этом городе, и почему из года в год летом отключают воду на такие продолжительные сроки?”

Ситуацию Delfi прокомментировал руководитель Kiviõli Soоjus Владимир Чикуль.

По его словам, столь долгий период летнего отключения горячей воды в Кивиыли связан, прежде всего, не с профилактическими работами, как в Нарве, а с реновацией сетей, которая производится на проектные средства Центра инвестиций в окружающую среду.

По словам руководителя предприятия, реализация проекта реконструкции сетей идет уже не первый год, но когда она завершится, летние отключения станут более кратковременными.

”Мы рассчитываем на то, что они не будут продолжаться более полутора недель”, — заверил Владимир Чикуль, уточнив, что в этот период также производится поверка теплосчетчиков.

Из 66 домов, являющихся клиентами AS Kiviõli Soojus, горячую воду получает только половина.