Читатель возмущен: в Силламяэ нет ни одного стоматолога, у которого можно оформить компенсацию за лечение зубов!

Читатель негодует по поводу того, что в городе Силламяэ, где проживает почти 16 тысяч человек, нет ни одного зубоврачебного кабинета, в котором можно было бы оформить компенсацию за лечение зубов. Delfi проверил эту информацию, и она подтвердилась: силламяэсцам, желающим получить компенсацию, нужно ехать лечить зубы либо в Нарву, либо в Йыхви.

”Приходится платить по полной!”

”Государство выделило на лечение зубов деньги для работающих людей, для инвалидов, пенсионеров! Но попробуйте ими воспользоваться в Силламяэ! В городе ни у одного зубного врача не заключен договор с Больничной кассой! — возмущается читатель. — Чтобы получить компенсацию, надо ехать лечить зубы в Нарву или в Йыхви! Там зубные врачи, видимо, порядочнее и не настолько жадные, как в Силламяэ!"

"Как можно было издать такой закон, который не позволяет всем жителям Эстонии воспользоваться льготами? И куда же эти денежки деваются? Не каждый человек может поехать в другой город лечить зубы, особенно инвалиды! Так куда уходят льготные деньги, если за лечение зубов в Силламяэ приходится платить по полной? И это не только в Силламяэ, но во многих других муниципалитетах Эстонии подобное происходит! О чем думают государственные руководители, принимая не работающий закон?” — задается вопросом читатель.

Компенсации будут, но не факт, что у всех

Вице-мэр Силламяэ по социальным вопросам и вопросам образования и культуры Ээви Паасмяэ сказала Delfi, что это интересный вопрос — действительно ли компенсация лечения зубов силламяэсцам в родном городе недоступна, в то же время отметив, что у нее нет точных данных по этому поводу. Ээсмяэ предложила обзвонить силламяэские предприятия, предлагающие стоматологические услуги, что мы и сделали.

В Oskar Hambaravi Delfi сказали, что, у них компенсацию пока оформить нельзя, но в ближайшее время такая возможность появится — договор с Больничной кассой там собираются подписать. Зубоврачебный кабинет Olga Klimenko Hambaravi также пока только подает заявку на подобное сотрудничество с Больничной кассой. Аналогичный ответ мы получили в клинике Hamba-Kod: пока компенсация недоступна, но этот вопрос уже решается.

Между тем, в кабинете Aivar Pukk Hambaravi нам сказали, что не факт, что пока не оформляющаяся там компенсация будет возможна позже.

Стоматолог Айвар Пукк очень критично оценивает введенную Больничной кассой систему компенсаций за лечение зубов, не считает ее полноценной, взвешенной.

”Больничная касса установила фиксированные расценки на связанные с лечением зубов услуги, распространяющиеся на всю Эстонию. Это разве нормально, когда они диктуют свои цены всем без разбора: и стоматологам, которые работают в маленьких муниципалитетах в глубинке, и тем, кто лечит зубы в самом центре Таллинна”, — рассуждает Айвар Пукк, отмечая, что компенсация за зубные протезы для его клиентов доступна.

В паре зубоврачебных кабинетов Delfi подтвердили, что компенсация недоступна во всем Силламяэ, то есть исключений пока нет.

Слишком дешево или слишком дорого?

В бюджете Больничной кассы на компенсации во втором полугодии 2017 года было предусмотрено 6 миллионов евро. Между тем, за прошедшие три месяца компенсации получили 34 000 человек на общую сумму 1.4 миллиона евро, — писал в октябре прошлого года Eesti Ekspress.

Дело в том, что около 70 процентов учреждений стоматологии не заключили с Больничной кассой соответствующий договор. Это означает, что хотя государство и создало возможность лечить зубы на льготных основаниях, ее пока невозможно использовать в полной мере, так как многие стоматологические клиники не сотрудничают с Больничной кассой. Из подключившихся к реализации программы 30 процентов клиник большинство — государственные целевые учреждения.

Частные клиники отмечали, что не могут позволить себе такой роскоши как лечение зубов по утвержденным государством низким расценкам. По сообщению Эстонского союза стоматологов, некоторые цены Больничной кассы в три раза ниже рыночных. Например, по оценке Больничной кассы установка пломбы стоит 15-27 евро, но реальная цена, по словам стоматологов, находится в пределах 52–73 евро.

Силламяэский стоматолог Айвар Пукк между тем сказал Delfi, что некоторые расценки, диктуемые больничной кассой. он, напротив, считает завышенными, так как весь комплекс услуг, связанных с установкой одной пломбы (включающий в себя, например, рентгеновский снимок) обошелся бы пациенту намного дороже. ”Сейчас, например, за самую простую пломбу я беру 24 евро, но если бы работал с Больничной кассой, это стоило бы намного дороже”, — отметил Пукк, допуская все же, что и он заключит договор с Больничной кассой позже, и все же сомневаясь, что это произойдет.

Руководитель службы Больничной кассы Эстонии Кюлли Фридеман говорила Eesti Ekspress, что предельные цены установлены на основании данных зубной клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, стоматологических поликлиник Kaarli и ODE.

Фридеман утверждала, что для волнений нет причин. Она отмечала, что для лечения зубов взрослых людей Больничная касса заключила 127 договоров, в сфере лечения детей — 300 партнеров. Во всей Эстонии лечат зубы в 550 кабинетах.

Каким образом можно воспользоваться компенсацией?

В случае компенсации за зубное лечение взрослых в размере 40 евро (до 1 января 2018 года было 30 евро) за год доля обязательного финансирования пациента составляет 50 процентов, то есть каждый раз при посещении зубного врача он будет обязан оплатить по крайней мере половину счета за лечение. Оплата второй половины счета подлежит компенсации со стороны Больничной кассы в объеме до 40 евро.

Начиная с 1 июля 2017 года компенсация за зубное лечение для беременных, матерей, имеющих детей в возрасте до одного года, пенсионеров по инвалидности, пенсионеров по старости, лиц с частичной или полной потерей трудоспособности, лиц старше 63 лет, а также для лиц, имеющих повышенную потребность в стоматологической помощи, увеличилась до 85 евро в год. Доля обязательного самофинансирования в данном случае составляет 15 процентов от счета за лечение.

Льгота учитывается в счете за лечение непосредственно в момент оплаты услуг зубного врача, то есть после посещения зубного врача больше не нужно предоставлять Больничной кассе заявление и другие документы.

Компенсацию можно использовать при посещении только тех зубных врачей, которые заключили договор с Больничной кассой. То, заключил ли врач соответствующий договор с Больничной кассой, нужно обязательно проверить при регистрации на визит в зубной кабинет или предварительно проконтролировать наличие договора на интернет-странице Больничной кассы.

Застрахованный человек может воспользоваться положенной ему суммой компенсации в течение одного календарного года

Компенсацию в размере 40 или 85 евро можно использовать до конца календарного года. При этом неиспользованная часть компенсации не может быть перенесена на следующий год.

Если у пациента после визита к стоматологу остается некоторая неиспользованная часть компенсации (например, 10 евро), данный остаток можно будет использовать во время следующего визита до конца календарного года, вплоть до 31 декабря.

Начиная с января следующего календарного года у всех застрахованных взрослых снова начнется период использования компенсации за зубное лечение в размере 40 или 85 евро.

Перед визитом пациент может уточнить у зубного врача или сотрудника регистратуры, какова сумма его неиспользованного остатка компенсации за зубное лечение.

Компенсация действует только для стоматологических услуг первой необходимости

Компенсация за зубное лечение действует для стоматологических услуг, которые входят в список медицинских услуг, компенсируемых Больничной кассой. К ним относятся прием зубного врача, диагностика (в том числе рентгеновские снимки), установка временной пломбы, установка постоянной пломбы, удаление зуба, вскрытие гнойника и его лечение, лечение корней зубов, удаление зубного камня под деснами хирургическим путем и обезболивание.

Непосредственно перед лечением стоит уточнить у зубного врача, какие именно стоматологические услуги будут вам оказаны и входят ли они в список компенсируемых услуг или нет. Так можно будет избежать неожиданных расходов при оплате счета за зубное лечение.

Как будет рассчитана сумма компенсации в случае, если зубной врач оказал вам разные стоматологические услуги, как те, которые входят в список компенсируемых услуг, так и не входящие в него?

В таком случае сумма льготы для пациента будет рассчитана только для тех стоматологических услуг, которые включены в утвержденный список компенсируемых услуг первичной необходимости. Остальные услуги пациент оплачивает полностью согласно прейскуранту зубного врача.

Например, если зубной врач в ходе одного визита установил пломбу, а также отбелил зубы, компенсацию можно будет получить только за прием врача и установку пломбы. Отбеливание зубов нужно будет оплатить полностью самому.

Зубной врач имеет право брать у пациента плату за визит в размере до 5 евро (за исключением беременных).