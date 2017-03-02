Читатель: почему в Ида-Вируской центральной больнице не всегда можно сходу записаться к врачу?

Ситуация, при которой в Ида-Вируской центральной больнице порой не записаться к специалисту, не устраивает многих пациентов. Позвонив в регистратуру, можно услышать ответ «запись еще не производится» или «у нас пока нет графика на этот месяц».

Чаще всего регистраторы, извинившись, просят перезвонить на следующее утро/через неделю.

"Они говорят мне ”позванивайте”, — удивлен читатель ”Инфопресса”, пытающийся записаться к врачу-специалисту. — Почему я не могу просто зарегистрироваться через интернет, и со мной свяжутся тогда, когда у них будут данные о том, что запись на прием открыта? — возмущается мужчина. И действительно, звонить и ”ловить” номерок можно бесконечно. А дозвонившись и попав в период записи, можно выяснить, что все номерки на грядущий месяц уже распределены, и следующая запись откроется в следующем месяце".

В клинике Тартуского университета, к примеру, все проще: форма регистрации по интернету предполагает, что пациент оставляет свои данные, в которых указывает желаемого врача и подходящее для себя время. А работники регистратуры уже через несколько дней связываются с пациентом и предлагают возможное время приема. У нас же за номерками открывается самая настоящая охота, когда, ожидая возможности записаться, ”сидеть на телефоне” можно бесконечно.

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Ситуацию комментирует пресс-секретарь Ида-Вируской центральной больницы Надежда Иванова:

"Действительно, есть ряд специалистов (урологи, кардиологи, ревматологи), как правило, приезжих, чьи даты приема могут быть какое-то время неизвестными. Дело в том, что приезжающие из Таллинна или Тарту специалисты не всегда могут сразу огласить график приемов. Если, к примеру, график в основной больнице еще не утвержден, то доктор, соответственно, не может назначить дату приема и у нас в больнице. В каждом случае все индивидуально. Нет строгого правила, в какой день конкретно необходимо согласовывать день (дни) приема. Кто-то сообщает дату приема за месяц, а кто-то открывает запись всего за две недели.

Что же касается своих ”штатных” врачей, то, как правило, регистратуре известно, в какие дни они выдают графики на следующий месяц и медрегистратор оповещает пациента о дате, когда можно начинать звонить и бронировать время приема. Безусловно, бывают и исключения из правил (кто-то уходит на больничный, у кого-то отпуск и т.п.). Но это всего лишь исключения — без этого никуда".