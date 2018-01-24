Читатель из Кохтла-Ярве: полицейские арестовали в нашем доме троих. Что это было?

Читатель Delfi написал нам о насторожившем его случае, произошедшем в его доме, попросив узнать, в каком преступлении подозревают соседа и его друзей.

“22 января примерно в 22.30 ко мне постучались, так как увидели свет в комнате, — написал читатель. -. Предъявили удостоверение и попросили открыть дверь в подъезде. Как оказалось, это была криминальная полиция. Затем они проследовали на третий этаж. Это происходило в Кохтла-Ярве, по адресу Пярна 37, первый подъезд. Позже мы наблюдали с мужем, как приехали полицейские в шлемах, бронежилетах, с оружием. Мы видели, как выводили трех человек в наручниках, и одним из них был наш сосед, с которым были два его друга. Очень хотели бы узнать у вас, что именно там произошло, ведь у нас есть в дома живет много детей. Опасно ли это для окружающих?”,

В Вируской окружной прокуратуре на запрос Delfi дали разъяснения, сообщив, что имел место разбой.

“Вечером, 22 января, в 18.30, в квартире дома по улице Рави в Кохтла-Ярве трое мужчин избили 36-летнего мужчину и отобрали у него имущества на сумму 120 евро. По данному факту полиция начала уголовное производство по статье пенитенциарного кодекса, рассматривающей разбой, совершенный группой лиц. В тот же вечер, в доме на улице Пярна полицией были задержаны трое подозреваемых”, — сообщила пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры.