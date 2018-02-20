Число останавливавшихся в Нарве туристов в прошлом году выросло до показателей 2013-го

Судя по данным, предоставленным семью нарвскими фирмами, оказывающими услуги по размещению на территории Нарвы, среди которых 4 гостиницы, 2 гостевых дома и 1 хостел, в 2017 году количество туристов, приезжающих в Нарву, увеличилось на 14,9 процентов по сравнению с 2016 годом, а число проведенных ими в городе ночей выросло на 18,9 процента. Таким образом число гостей Нарвы вернулось к показателям 2013 года, а рост произошел в основном благодаря внутренним и российским туристам.

Foto: Narva Linnavalitsus

Количество внутренних туристов в 2017 году увеличилось до рекордных 13 577 человек. Число российских туристов, останавливавшихся в Нарве, в прошлом году находилось на уровне 2013-2014 годов. Наблюдается рост среди туристов из Латвии, Швеции, Польши и Америки. Уменьшилось количество туристов из Германии, Норвегии, Италии, Великобритании, Франции, Испании и Дании.

Если сравнить статистику Нарвы с общеэстонскими показателями, то количество туристов в приграничном городе росло активнее, чем в целом по республике, которую посетило на 6,6 процента больше гостей.

Foto: Narva Linnavalitsus

Во всех эстонских местах размещения в 2017 году остановилось 3,5 миллиона туристов, которые провели в Эстонии 6,5 миллионов ночей. Показатели внутреннего туризма бьют рекорды уже пятый год подряд.

Основной рынок, оказавший наибольшее влияние на увеличение туристов в Ида-Вирумаа — российский. Количество ночевок российских туристов увеличилось в регионе на 29 процентов. Количество ночевок финских туристов увеличилось на 5,9 процентов и латвийских — на 1 процент. Общее количество ночевок увеличилось на 7 процентов, по сравнению с 2016 годом.

Общее число ночей, проведенных зарубежными и внутренними туристами в отелях Нарвы в 2017 году, составило 47 463. Среднее количество ночей, проведенных в Нарве одним туристом — 1,5. Показатель по проведенным ночам остался уровне 2016 года. Наибольшее количество ночей в Нарве провели испанцы (в среднем 3,2 ночи на человека).

Доля финских туристов, останавливавшихся в Нарве в 2017 году, уменьшилась с 18,5 процентов до 15, по сравнению с 2016 годом.

Основные цели посещения Нарвы — работа и отдых, а приезжающих отдохнуть все-таки больше.