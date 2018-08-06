Чиновники отправились на ”полевые работы” в Ида-Вирумаа

”Полевые работы” продлятся до 17 августа, к ним привлечено более 160 участников из 16 учреждений. Помимо централизованной программы каждое учреждение и сами прибывшие на место чиновники организуют встречи и семинары по своей специализации. В этот период у участников проекта есть также возможность работать в общем pop-up офисе, который будет располагаться в Нарвском колледже Тартуского университета. 16 августа в Нарве состоится заключительная конференция, на которой будут представлены и оценены собранные в ходе ”полевых работ” идеи.

По словам министра культуры Индрека Саара, целью государства является добиться того, чтобы уровень жизни населения рос в каждом регионе Эстонии, чтобы у каждого человека была возможность жить интересной и полной культурных событий жизнью. ”В прошлом году были определены возможности и слабые места Ида-Вирумаа и собраны многочисленные контакты, связь с которыми сохраняется и сейчас. Надеюсь, что и в этом году в ходе ”полевых работ” в сотрудничестве с партнерами родятся интересные новаторские идеи, которые помогут развитию местной жизни”, — сказал министр.