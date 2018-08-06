Чиновники отправились на ”полевые работы” в Ида-Вирумаа

Сегодня в Ида-Вирумаа стартовал проект, цель которого — в сотрудничестве с различными учреждениями и местными партнерскими организациями собрать идеи для различных государственных стратегий по развитию региона. Двухнедельная программа открывается конференцией в Культурном центре Кохтла-Ярве.
”Полевые работы” продлятся до 17 августа, к ним привлечено более 160 участников из 16 учреждений. Помимо централизованной программы каждое учреждение и сами прибывшие на место чиновники организуют встречи и семинары по своей специализации. В этот период у участников проекта есть также возможность работать в общем pop-up офисе, который будет располагаться в Нарвском колледже Тартуского университета. 16 августа в Нарве состоится заключительная конференция, на которой будут представлены и оценены собранные в ходе ”полевых работ” идеи.
По словам министра культуры Индрека Саара, целью государства является добиться того, чтобы уровень жизни населения рос в каждом регионе Эстонии, чтобы у каждого человека была возможность жить интересной и полной культурных событий жизнью. ”В прошлом году были определены возможности и слабые места Ида-Вирумаа и собраны многочисленные контакты, связь с которыми сохраняется и сейчас. Надеюсь, что и в этом году в ходе ”полевых работ” в сотрудничестве с партнерами родятся интересные новаторские идеи, которые помогут развитию местной жизни”, — сказал министр.
На сегодняшней конференции правительство представляет министр государственного управления Янек Мягги. ”Административная реформа создала предпосылки для того, чтобы у местных самоуправлений появилось больше права голоса. Вместе с центральной властью мы стараемся сделать государство более эффективным и поддерживать местную культурную жизнь и хорошие идеи по всей Эстонии, — сказал министр государственного управления. — Опыт, полученный чиновниками как в Ида-Вирумаа, так и в других многообразных уголках Эстонии, поможет им составить более реалистичную картину происходящего там и будет способствовать тому, чтобы политики принимали продуманные решения. Чем ближе власть к народу, тем лучше функционирует государство”.
· Первый выезд чиновников на ”полевые работы” состоялся по инициативе Министерства культуры в 2017 году.
Двухнедельная программа состоит из встреч и семинаров с представителями восьми местных самоуправлений.
· Целью мероприятий является совместный поиск решений /идей/предложений по развитию Ида-Вирумаа.
· Более подробную информацию о ”полевых работах” можно получить здесь: домашняя страница, страница в Facebook, страница Правительства ЭР в Facebook на русском языке.