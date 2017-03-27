Чиновники обсудят с нарвитянами вопросы о председательстве Эстонии в Совете ЕС

Сегодня, 27 марта, в 15:00 в Нарвском колледже Тартуского университета продолжится серия дискуссий на тему председательства Эстонии в Совете ЕС “Euroopal veab, Eesti veab!” (“Европе везёт, Эстония ведёт!”). В рамках мероприятий эксперты расскажут о том, какие темы станут приоритетными во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза – о развитии инноваций, цифровых технологий, безопасной и устойчивой Европе.

В конце марта и начале апреля Фонд Открытой Эстонии, Союз некоммерческих организаций EMSL и Госканцелярия организуют шесть мероприятий в Таллинне, Нарве, Тарту и Пярну, которые посвящены теме председательства Эстонии в Совете Европейского союза. После коротких докладов экспертов на тему Европейского союза все участники смогут задать вопросы в небольших группах.

Мероприятие откроет Мартин Карнер, советник по вопросам иностранных дел и обороне Секретариата по делам Европейского союза Государственной канцелярии. После докладов экспертов состояться дискуссии в небольших группах на тему четырех приоритетов ЕС. Об открытой и инновационной Европе расскажут вице-канцлер по вопросам энергетики и строительства Министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман и вице-канцлер по вопросам налогообложения и таможенной политики Министерства финансов Дмитрий Егоров. Вопросы цифровой Европы и свободного передвижения данных можно будет обсудить с руководителем службы частного права Министерства юстиции Индреком Никлусом и советником Секретариата по делам Европейского союза Государственной канцелярии Эве Вахтер. На тему безопасности и защищенности в Европе выступит руководитель отдела пограничной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги и Мартин Карнер. Об устойчивом развитии Европы расскажут вице-канцлер Министерства окружающей среды Меэлис Мюнт и советник Секретариата по делам Европейского союза Государственной канцелярии Катрин Микк.

Дискуссию проведет опытный дебатер и консультант по стратегическому управлению Тоомас Роолайд.

”Мне очень приятно, что серия дискуссий выйдет за пределы Таллинна, и первым городом после столицы станет Нарва. Нарва для Эстонии является особенным городом, именно поэтому важно, чтобы жители города на восточной границе могли бы и хотели бы обсудить свою жизнь в Европейском союзе”, — отметила руководитель Фонда Открытой Эстонии Малль Хеллам.

Мнения, которые прозвучат в рамках дискуссий, будут учтены при формировании окончательной программы председательства Эстонии в Совете ЕС. Окончательная программа будет утверждена в июне этого года.

На мероприятии ждут всех желающих. Для регистрации воспользуйтесь этой ссылкой.

Дискуссии пройдут:

Нарва, 27 марта, 15:00-18:00 (Нарвский колледж Тартуского университета, Raekoja plats 2)

Таллинн, 29 марта, 15:00-18:00 (Культурный центр ”Сальме”, Salme 12)

Таллинн, спец-мероприятие с фокусом на ИТ-секторе, 3 апреля в 15:00-18:00 (Центр

инноваций и предпринимательства ТТУ Mektory, Raja 15)

Тарту, 5 апреля, 15:00-18:00 (Конференц-центр Dorpat, Turu 2)

Пярну, 10 апреля, 15:00-18:00 (Пярнуский колледж Тартуского университета, Ringi 35)

Эстония впервые станет страной-председателем в Совете Европейского союза с июля 2017 года до конца декабря. В Совете Европейского союза государства стремятся найти консенсус в вопросах, представляющих для всех интерес, и пробуют найти баланс между национальными интересами и решениями, подходящими для всей Европы. За столом переговоров часто появляются 28 мнений, из которых под руководством председателя должна родиться единая политика.

Более подробная информация о председательстве Эстонии в Совете Европейского союза находится здесь.