Чиновника полиции из Ида-Вирумаа признали виновным в превышении служебных полномочий

Вируский уездный суд признал сегодня 28-летнего Мартина Лохка виновным в превышении служебных полномочий и назначил ему денежное наказание в размере 2 910 евро.

Суд постановил, что денежное наказание следует уплатить в течение 30 дней с момента вступления приговора в силу.

Согласно обвинению, 17 сентября 2016 года будучи на службе и выполняя свои должностные обязанности, Мартин Лохк выехал на вызов в баре города Нарва-Йыэсуу. При выполнении своих обязанностей чиновник полиции использовал необоснованное и незаконное насилие в отношении 30-летнего мужчины, причинив тем самым потерпевшему легкие физические повреждения.

Потерпевший не оказывал никакого сопротивления, поэтому действия чиновника полиции были необоснованными, поэтому обвиняемый превысил своими действиями разрешенные границы своих полномочий.

С Лохка взыскали принудительный штраф и расходы на уголовное производство в общей сумме 2 514 евро.

В ходе судебных прений, прошедших в этот понедельник, прокурор просил назначить Лохку денежное наказание. Защитник просил оправдать Лохка.

По словам прокурора по особо важным делам Вируской окружной прокуратуры Кальмера Каска, прокуратура осталась довольна приговором.

”Чиновники полиции, которые обеспечивают общественный порядок, не должны выходить за рамки закона, и применяя физическую силу, даже в отношении нарушителя порядка, следует соблюдать установленные правила. Превышение полномочий является преступлением, и за ним следует наказание в уголовном порядке”, — добавил Каск.

Участники судебного процесса могут сообщить суду о желании обжаловать приговор в течение 7 дней. Суд рассмотрел дело в порядке общего производства.