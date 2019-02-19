Черный дым, огонь из трубы: что случилось вчера на заводе VKG? В концерне утверждают, что ничего страшного

"Вчера около часу дня на VKG в Кохтла-Ярве что-то случилось. Шел черный дым, даже огонь из трубы, звучала сирена. Никаких разъяснений и сообщений для жителей города не поступало. В четырех километрах от комплекса предприятий находятся учебное заведение, дом творчества школьников и так далее", — написал читатель Delfi.

В концерне прокомментировали вчерашний случай. Специалист отдела по связям с общественностью Ирина Боенко сообщила, что вчера днем произошла аварийная остановка завода по производству сланцевого масла.

"При остановке и запуске заводов кратковременная работа на факел и наличие темного дыма — это часть технологического процесса, так же, как и звуковой сигнал, срабатывающий на защитных системах, — сообщила Боенко. — Обо всех плановых и аварийных остановках мы информируем Инспекцию и Департамент окружающей среды. Опасности для жителей данная аварийная остановка не представляла, превышений норм по выбросам согласно данным со станций мониторинга не было".

Ирина Боенко подчеркивает, что люди всегда могут получать информацию о происходящем на предприятиях концерна, о том, что их волнует, обращаясь в отдел по связям с общественностью или отдел окружающей среды.

"Контактные данные есть на нашей домашней странице", — отметила Боенко.