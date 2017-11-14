Через пограничный пункт Нарва-2 нельзя проносить коммерческие товары, но люди пытаются

У пересекающих границу через пограничный пункт Нарва-2 людей при себе могут быть только вещи, необходимые для путешествия, и вещи для некоммерческих целей. Перенос коммерческого товара через этот пограничный пункт запрещен, напоминает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По словам руководителя Идаского таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Вольдемара Линно, на прошлой неделе через пограничный пункт Нарва-2 несколько раз люди пытались провезти различные товары. В таких случаях пересекающих границу людей приходилось направлять на пограничный пункт Нарва-1.

„Поэтому напоминаем пересекающим границу людям, что работающий с начала ноября пограничный пункт Нарва-2 предназначен только для пересечения границы пешком и в случае, если у вас при себе нет товара, который требуется задекларировать, и для тех людей, который переносят через границу лишь вещи некоммерческого толка. Провоз любого товара и декларирование товара проходит только на пограничном пункте Нарва-1", — сказал Линно.

Переносимые через границу вещи должны быть предназначены только для личного пользования самим человеком, переносящих эти вещи, либо для членов его семьи или в подарок, характер и количество перевозимых вещей не должно указывать на коммерческие цели. Если у представителей Налогово-таможенного департамента возникнет подозрение, что обстоятельства пересечения границы указывают на коммерческую деятельность, то такой пересекающий границу человек будет направлен на пограничный пункт Нарва-1.

По словам ведущего пограничника Нарвского погранпункта Антти Ээнсалу, для пересечения границы погранпункт Нарва-2 могут использовать все жители Эстонской Республики, вне зависимости от гражданства, при наличии действительного рейсового документа.

„Через погранпункт Нарва-2 границу могут пересекать и владельцы паспорта иностранца. Но следует помнить, что жителям Эстонии, у которых нет определенного гражданства, и жителям Эстонии, являющимся гражданам третьих стран, при себе следует иметь как паспорт, так и карту вида на жительство," — напоминает Ээнсалу.

Пограничный пункт Нарва-2 (ул. Козе, 6, Нарва) в зимний период открыт с 7 до 19 часов. Пограничный пункт Нарва-1 открыт круглосуточно.