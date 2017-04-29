Через неделю в Нарве откроются языковые кафе

В субботу, 6 мая, в Нарве стартует проект по изучению эстонского языка — языковое кафе.

12.30 — 14.00 Нарвский Клуб Юных Моряков (1 этаж)

15.00 — 16.30 Нарвская Центральная библиотека

Консультационный центр в Нарве (Центр Кересе, 3 этаж, 308 кабинет)

17.00 — 18.30 Нарвский Колледж ТУ (в галерее цокольного этажа)

NB! Необходимо заранее зарегистрироваться по телефону 8009999!

Учили эстонский в школе или на курсах, однако, возможность практиковать разговорный язык отсутствует? Приходите в языковое кафе, организованное Фондом интеграции.

Что из себя представляет языковое кафе

1. На языковом кафе не изучают грамматику

Языковые кафе не являются курсами по изучению языка. Это возможность вырваться из каждодневной рутины и поупражнять эстонский язык в дружелюбной атмосфере вне учебного класса. Знание языка улучшается и, появляется большая вероятность завести новые приятные знакомства.

2. Каждый может говорить

Наконец, появляется возможность сосредоточиться на навыках разговорной и восприятии устной речи. Также каждый может воспитать в себе мужество и уверенность в общении на эстонском языке.

3. Все время говорим

На языковых кафе мы не пишем, не делаем упражнения и не читаем тексты. Всё внимание мы уделяем разговорной практике и только разговору.

4. Ошибки допускаются

Никто не должен переживать из-за того, что его владение языком не идеально. Это ведь так замечательно, когда человек, чей родной язык русский говорит на эстонском. Кого вообще волнуют эти небольшие ошибки?

5. Общаемся на интересующие людей темы

Ни для кого не секрет, что все мы любим рассказывать о себе, путешествиях, хобби, работе и семье. Именно на эти темы и говорят на языковых кафе.

6 мая мероприятие, знакомящее с форматом языковых кафе в Нарве, проводит Фонд интеграции в рамках Дня Европы и общеэстонского дня полезных дел ”Сделаем”.

Методика языковых кафе, а также мероприятия, проводимые 6 мая, разработаны в рамках проектов ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе” и ”Разработка и применение консультационных и информационных систем”, финансируемых Европейским Социальным Фондом.