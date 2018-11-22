Через год в Йыхви откроется парковый торговый центр с кинотеатром

Под крышей нового центра общей площадью 23 тысячи квадратных метров запланировано 65 арендных площадей.

”Примерно 18 тысяч квадратных метров мы сдадим в аренду, а остальные площади запланированы для передвижения и зон отдыха”, — рассказал Урмас Сардис, член правления ”Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus”, развивающего данный объект.

Большинство площадей, предназначенных для аренды, сегодня уже заняты, однако относительно оператора для показа кинофильмов переговоры еще ведутся.

Здание местами трехэтажное, и высочайшая точка крыши будет на высоте 14 метров от земли.

Для ”Vilcon Ehitus” это самый крупный объект за всю историю, от результата зависит престиж фирмы. ”Прежде мы строили в основном промышленные объекты, а вот удачно реализованный гламурный объект откроет перед нами возможность конкурировать на рынке общественных строений”, — считает член правления ”Vilcon Ehitus” Индрек Саар.