Через два года кохтла-ярвеские гимназисты получат ”угольник”

”Угольник” — таково символическое название архитектурного решения для будущей государственной гимназии Кохтла-Ярве, победившего среди 14-ти претендентов на архитектурном конкурсе. Материализация этого проекта через два года, скорее всего, приведёт к закрытию в городе остальных гимназий.

В начале этой недели в Кохтла-Ярве были представлены работы-финалисты данного творческого соревнования и оглашены их итоговые места вместе с соответствующими премиями. Первую премию в размере 6,5 тысячи крон от государства получила работа архитектурного бюро ”Боа”, которая и называется ”Угольник”, и в плане очень похожа на этот распространённый инструмент ученического набора: здание представляет собой двухэтажный равнобедренный прямоугольный треугольник кирпичного цвета.

Государственная гимназия, по планам, должна быть построена в Кохтла-Ярве к 1 сентября 2019 года. Она разместится на месте Пярнаской основной школы, которую снесут. Рядом останется Славянская основная школа, стадион которой будет служить и гимназии, для чего его обновят, подтвердила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

Минусов в том, что у города будет государственная, а не муниципального подчинения гимназия, мэр не находит.

- Сейчас вообще тенденция такая, что в перспективе муниципальным будет основное образование, а гимназическим станет заниматься государство. Было бы глупо отказаться от возможности, по которой государство профинансирует строительство новой школы. Что касается учебного процесса, то работать все гимназии — и муниципальные, и государственные — будут по одной программе, требования ко всем будут одинаковыми, и кадры в новой школе всё равно будут нашими, ”с неба” никто не прилетит, — сказала Янченко ”Инфопрессу”.

Языком обучения в создаваемой кохтла-ярвеской гимназии будет эстонский — сначала в определённой пропорции с русским, но впоследствии как основной, и это тоже не зависит от государственного или муниципального статуса школы, добавила мэр.

- Появление госгимназии приведёт к тому, что однозначно закроются Ярвеская русская и Ярвеская гимназии. Первоначально новая гимназия была рассчитана на такое количество учащихся, которое покрывали две существующие гимназии Ярвеской части города. Если она сумеет вместить в себя и старшеклассников из Ахтмеской гимназии, тогда придётся закрывать гимназическое звено и в той школе. Но если ахтмеские гимназисты сюда не поместятся, не исключено, что гимназия в Ахтме останется в качестве муниципальной.

Строиться кохтла-ярвеская госгимназия будет на европейские (85 процентов сметы) и госбюджетные (15 процентов) деньги. Общая стоимость объекта — более 5 миллионов евро. Самоуправлению предстоит лишь позаботиться об окружающей инфраструктуре — дорожках, площадках и т.п.

Кроме того, Кохтла-Ярве готовится подавать ходатайство о государственной субсидии на строительство нового здания основной школы ”Кесклинна”.

С точки зрения министра…

Итоги архитектурного конкурса проектов госгимназии огласила в Кохтла-Ярве министр образования и науки Майлис РЕПС, которая в тот же день присутствовала на ”августовском педсовете” учителей региона в Нарве, да и у собравшихся на мероприятие в связи с проектом гимназии педагогов Кохтла-Ярве нашлись рабочие вопросы к министру. Кое-что в преддверии 1 сентября спросил и корреспондент ”Инфопресса”.

- Госпожа министр, что нового в образовательной сфере принесёт с собой новый учебный год, в том числе для Ида-Вирумаа?

- Очень важное изменение — то, что в плане роста зарплаты вдобавок к учителям мы сфокусировались и на опорных специалистах, то есть школьных психологах, логопедах, спецпедагогах. С января мы передаём на эти цели более 20 миллионов, и надеюсь, этим в значительной степени данную проблему можно решить. На повестке дня и педагоги детских садов, которые делают очень хорошую работу, но отстают в зарплате.

Занимаемся укреплением профессионального образования. Например, с этого года начинаем внедрять в Раквере, и если результат будет хорошим, то потом и в других профтехшколах дополнительный профориентационный год для тех молодых людей, которые сегодня не могут выбрать себе специальность и в какой-то момент решают вообще махнуть на учёбу рукой. Цель — чтобы молодёжь из системы обучения всё-таки не выпадала. Это также будет первый год, когда мы постепенно начнём внедрять в профучилищах новую финансовую модель, которая уже работает в высшем образовании. Эта модель предусматривает базовое финансирование и деньги по результатам работы.

- Вы встретились сегодня с ида-вирускими педагогами в двух городах региона. Что они у вас спрашивали, что их волнует?

- Спрашивали, зачем каникул в течение учебного года теперь будет не четыре, а пять. Я объяснила, что по закону у нас есть эта дополнительная неделя весной и лично мне она нравится, моим детям тоже. Но закон даёт право местному самоуправлению возможность дополнительные каникулы и не использовать.

Интересовало, как получить деньги для педагогов детских садов, для опорных услуг в школах.

Более конкретные учебные вопросы на учительской конференции мне не задавали, но я слышу их, когда посещаю сами школы: там, в учительской, в более узком кругу, разговор может затрагивать уже определённые педагогические ситуации.

- То есть ничего вам тревогу не внушает, школы к учебному году готовы?

- Школа всегда готова. Но и вопросы всегда есть.

- Пресловутая система ”60 на 40” долго будоражила умы. Как думаете, на сегодня эта проблема утратила свою актуальность, перестала быть больным местом, все согласились?

- Больным местом она остаётся, потому что вопрос не в процентах или в том, что дети, родители и педагоги не готовы учиться и учить на эстонском. Вопрос — как эта система пришла в нашу жизнь. Это было политическое, а не педагогическое решение. Не ждали, пока школы сами предложат, процент соотношения не был продуман. Десять лет назад я предлагала делать это по-другому — шаг за шагом, государство предлагает предметы, которые можно вести на эстонском языке, имеются соответствующие материалы…

Идею о том, что ребёнку надо где-то практиковаться в языке, многие защищают, но нужны ли здесь точные проценты? Возможно, хватило бы хорошего преподавания по-эстонски трёх-четырёх предметов. Я сама на английском училась только в университете, но всё равно владею английским языком.

Сегодня всё больше политических разговоров о том, что вообще русских школ и садиков не надо. Новый отчёт о результатах человеческого развития даже упоминает в этой связи о сегрегации. Но я искренне надеюсь, что такого решения не будет. Не все дети готовы учиться на эстонском языке. А вот изучать эстонский язык — да, конечно, можно и нужно.

- Но всё больше русских детей идут в эстонские школы…

- На самом деле, не так много. Даже в Таллинне. Родители часто предпочитают для детей другие методики интенсивного изучения языка. Только 3-4 процента русских детей идут именно в эстонские школы. Впрочем, это если опираться на слова самих родителей. Если посмотреть списки учащихся эстонских школ, то кажется, что больше, но трудно сказать, это русские дети или дети из смешанных семей.

- Всё-таки возникает и крепнет ощущение, что русское молодое поколение свою национальную идентичность утрачивает, растворяется.

- В Европе часто учатся на другом, не родном, языке. Но там больше внимания обращают на то, чтобы дети поняли свою культуру, свой язык. А у нас когда ребёнок пойдёт в другую школу — что-то теряется. Здесь есть вопросы и надо работать.

Да, больше становится тех, кто отдаёт детей в эстонскую школу, но я не думаю, что эти дети потеряют всё. И вряд ли все русские готовы на такой шаг.

- Когда вы смотрите на списки педагогов школ Эстонии с указанием возраста работника — у вас не возникает страха за будущее учебных заведений?

- У нас очень много молодёжи приходит работать классным учителем — это первые пять лет основной школы. В детские сады всё время приходит новое поколение педагогов. Но где серьёзная проблема, так это с учителями-предметниками в основной школе, особенно в седьмом-девятом классах. У этих кадров возраст наиболее высокий, и молодой смены мало. Страха я не испытываю, но волнуюсь. Надеюсь, однажды ситуация изменится. Помогает, например, то, что работать в школу приходят люди, которые педагогического образования не имеют, но предмет знают.

- Первый год отработал единый ида-вируский центр профессионального образования, в который объединили училища трёх городов региона. Как министерство оценивает итоги этого первого года?

- В министерстве считают, что это удачный проект, потому что объединены усилия на региональном уровне, и надо в этом свете посмотреть на работу училищ в других регионах. Мне лично чуточку жалко, потому что я помню времена (Репс была министром образования в 2002-2003 и 2005-2007 годах. — прим. авт.), когда училища были отдельными, между ними была конкуренция, а с их директорами мы сотрудничали и были почти как друзья.